Мевлид Јашаревић од сутра на слободи

Аутор:АТВ редакција
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Суд БиХ данас је изрекао је данас првостепену пресуду којом је Мевлид Јашаревић ослобођен оптужбе да је у затвору у Војковићима пријетио особљу и покушао га спријечити у вршењу службених радњи. Пресуда није правоснажна.
Он се теретио да је починио кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње, пише Кликс.
Оптужница је Јашаревића теретила да је у новембру и децембру 2024. године, у Заводу за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера (ЗИКС), у два наврата силом, пријетњом да ће употријебити силу и покушајем физичког насртаја покушао спријечити стручно особље Завода у вршењу службених радњи.
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Јашаревић би сутра, 27. октобра, требао изаћи из државног затвора у Војковићима. Тамо је одслужио 15-годишњу казну затвора због терористичког напада на Амбасаду Сједињених Америчких Држава у Сарајеву, који је починио 28. октобра 2011. године.
Суд БиХ му је у овом поступку раније одредио мјеру обавезног јављања надлежном државном органу након изласка из затвора. Према ранијој одлуци, та мјера може остати на снази до окончања поступка или до другачије одлуке суда.
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