Плата 6.200 КМ: Расписан конкурс за раднике

Аутор:АТВ редакција
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Комисија за вриједносне папире Брчко дистрикта расписала је јавни конкурс за пријем два члана Комисије, са бруто платом од 6.200 КМ.
Конкурс је отворен до 30. октобра 2026. године, а пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу Комисије – Босне Сребрене 28, Брчко, најкасније до 30. октобра до 14:30 сати.
Члан Комисије учествује у доношењу закона, прописа и појединачних аката из надлежности Комисије, предлаже мјере ради контроле поштовања правила трговине вриједносним папирима, учествује у доношењу одлука о издавању дозвола и одобрења, те предлаже мјере за заштиту интереса инвеститора.
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Такође, прати стање на тржишту капитала, предлаже покретање управних спорова ради заштите инвеститора, учествује у припреми информација за јавност и предлаже сарадњу с домаћим и међународним институцијама.
Кандидати морају имати:
Под радним искуством на међународном тржишту капитала подразумијева се доказиво ангажовање у страним или међународним финансијским институцијама, берзама, регулаторним тијелима, као и рад на пословима дуалног листирања компанија, управљања портфолиом инвестиција, структурисања комплексних финансијских инструмената или савјетовања у прекограничним трансакцијама вриједносних папира и дигиталне имовине.
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Докази о искуству Кандидати су дужни доставити службене потврде послодаваца, међународно признате лиценце и сертификате (нпр. ЦФА, ФРМ), изводе из регистара регулаторних тијела или уговоре о ангажману на међународним пројектима.
Документи на страном језику морају бити достављени у овјереној копији са званичним преводом.
Кандидати не смију бити правоснажно осуђивани за кривична дјела (осим против безбједности јавног саобраћаја), нити дисциплински кажњавани у посљедње три године за теже повреде службене или радне дужности.
Пријава се подноси на обрасцу Комисије за вриједносне папире, мора бити читко попуњена и својеручно потписана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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