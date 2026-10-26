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Плата 6.200 КМ: Расписан конкурс за раднике

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26.10.2026 11:37

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Новац
Фото: ЦБ БиХ

Комисија за вриједносне папире Брчко дистрикта расписала је јавни конкурс за пријем два члана Комисије, са бруто платом од 6.200 КМ.

Конкурс је отворен до 30. октобра 2026. године, а пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу Комисије – Босне Сребрене 28, Брчко, најкасније до 30. октобра до 14:30 сати.

Опис послова и одговорности

Члан Комисије учествује у доношењу закона, прописа и појединачних аката из надлежности Комисије, предлаже мјере ради контроле поштовања правила трговине вриједносним папирима, учествује у доношењу одлука о издавању дозвола и одобрења, те предлаже мјере за заштиту интереса инвеститора.

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Такође, прати стање на тржишту капитала, предлаже покретање управних спорова ради заштите инвеститора, учествује у припреми информација за јавност и предлаже сарадњу с домаћим и међународним институцијама.

Кандидати морају имати:

  • високо образовање правне или економске струке (најмање 240 ЕЦТС),
  • најмање десет година професионалног искуства у области тржишта вриједносних папира, стеченог радом у међународним организацијама, страним регулаторним тијелима, финансијским институцијама или пројектима техничке помоћи,
  • познавање рада на рачунару (Ворд, Ексцел, интернет, мејл).

Под радним искуством на међународном тржишту капитала подразумијева се доказиво ангажовање у страним или међународним финансијским институцијама, берзама, регулаторним тијелима, као и рад на пословима дуалног листирања компанија, управљања портфолиом инвестиција, структурисања комплексних финансијских инструмената или савјетовања у прекограничним трансакцијама вриједносних папира и дигиталне имовине.

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Докази о искуству Кандидати су дужни доставити службене потврде послодаваца, међународно признате лиценце и сертификате (нпр. ЦФА, ФРМ), изводе из регистара регулаторних тијела или уговоре о ангажману на међународним пројектима.

Документи на страном језику морају бити достављени у овјереној копији са званичним преводом.

Општи услови

Кандидати не смију бити правоснажно осуђивани за кривична дјела (осим против безбједности јавног саобраћаја), нити дисциплински кажњавани у посљедње три године за теже повреде службене или радне дужности.

Пријава се подноси на обрасцу Комисије за вриједносне папире, мора бити читко попуњена и својеручно потписана.

(Аргумент.ба)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Радници

Плата

Брчко

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