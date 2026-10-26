Највиша 400 КМ: Расписан конкурс за стипендије Града Бањалука

Аутор:Стеван Лулић
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Град Бањалука расписао је конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија на високошколским установама за академску 2026/2027. годину.
Бањалучки студенти могу да остваре на право на једну од три врсте стипендија.
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Стипендију је могуће остварити према социјалном статусу, за дефицитарна занимања, те за успјех током студирања.
Износи су повећани у односу на претходне године, па сада стипендија која се додјељује према социјалном статусу и стипендије за успјех током студија износе 200 КМ.
Стипендије за дефицитарна занимања износе 400 марака.
За ову академску годину дефицитарна занимања су електроника и телекомуникације, математика и информатика – наставни смјер, те хемија – наставни смјер.
Право на стипендију могу остварити редовни студенти првог циклуса студија који су држављани Републике Српске, односно БиХ, имају пребивалиште на подручју Бањалуке у непрекидном трајању дужем од четири године прије подношења пријаве, имају до 26 година старости и испуњавају остале услове прописане конкурсом.
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Из Града Бањалука наводе да студенти, између осталог, не смију бити корисници стипендије из других јавних извора, нити су смјели обнављати годину студија, осим у изузетним случајевима предвиђеним конкурсом. Такође, не могу конкурисати за стипендију за годину студија за коју су већ примали стипендију Града.
Уз пријаву је потребно доставити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова, укључујући увјерење о пребивалишту, потврду о упису године студија у статусу редовног студента, копију прве странице индекса са фотографијом и бројем досијеа, копију текућег рачуна, те остале доказе у зависности од врсте стипендије за коју се студент пријављује.
За стипендије за дефицитарна занимања и стипендије за успјех на студију потребно је доставити и увјерење о положеним испитима са исказаном просјечном оцјеном.
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Студенти који студирају у иностранству дужни су доставити документацију преведену од стране овлаштеног судског тумача. Сви докази о испуњавању услова морају бити у оригиналу или у овјереној копији.
Пријаве са потребном документацијом подносе се у Пријемној канцеларији Градске управе Града Бањалука. Конкурс је отворен до 25. новембра, а обрасци за подношење захтјева за стипендију могу се преузети испред пријемне канцеларије Градске управе, у претинцу број 64, као и на званичној интернет страници Града.
Додатне информације могу се добити путем телефона у Одјељењу за друштвене дјелатности број: 051/244-496.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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