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Какво нас вријеме очекује у Српској наредних дана?

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26.10.2026 11:10

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Јесен, опада лишће.
Фото: Pexels/ K

У Републици Српској наредних дана биће промјенљиво, претежно сунчано и мјестимично облачно вријеме, прогноза је Хидрометеоролошког завода Српске.

Краткротрајна киша понегдје могућа је у петак, 30. октобра.

Максимална температура ваздуха у наредним данима износиће од од 11 до 18 степени Целзијусових, а у петак и до 19.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јесен

Временска прогноза

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дугорочна временска прогноза

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