Паника у Индији пред удар циклона: Почиње евакуација

Аутор:АТВ редакција
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Двије индијске државе на источној обали, Андра Прадеш и Одиша, припремају евакуацију стотина хиљада људи уочи доласка циклона „Арнаб“, за који се очекује да ће у сриједу стићи до копна.
Високи званичник службе за управљање катастрофама Андра Прадеша изјавио је за Ројтерс да је влада те савезне државе идентификовала 570.000 људи који су у опасности, те да би евакуација требало да почне вечерас.
Влада Одише најавила је да ће школе и факултети у пет округа бити затворени у уторак и сриједу. Такође, припрема се премјештање становника из нижих подручја у склоништа.
Циклон „Арнаб“ формирао се изнад Бенгалског залива, а затим је прерастао у циклонску олују. Према подацима индијске метеоролошке службе, очекује се да ће до сриједе ујутро стићи до обале државе Андра Прадеш, уз ударе вјетра брзине до 140 километара на час.
Најављено је да би временска непогода могла донијети обилне падавине у сјеверним и централним приобалним окрузима Андра Прадеша, као и у јужним дијеловима сусједне државе Одиша.
Власти Андра Прадеша позвале су пловила на мору да се врате на обалу. Наређено је и да се, у случају прекида у снабдијевању електричном енергијом, оно што прије поново успостави.
Бенгалски залив једно је од главних подручја на свијету у којима се формирају тропски циклони, преноси Танјуг.
Guys, kalian udah tau ini belum?
Di Teluk Benggala lagi nunjukin tanda-tanda terbentuknya badai tropis yang lumayan serius. Sistem ini sekarang berkembang di tengah laut dan diprediksi bakal bergerak ke arah pantai timur India, terutama wilayah Andhra Pradesh. Kalau kekuatannya resmi mencapai level cyclonic storm, badai ini bakal dikasih nama Cyclone Arnab. Ini deket banget sama wilayah Indonesia btw
Yang bikin makin diperhatiin, beberapa simulasi cuaca nunjukin banyak kemungkinan jalurnya sama-sama mengarah ke pesisir Andhra Pradesh. Kondisi laut yang hangat bisa menyediakan energi buat badai makin kuat, bahkan ada model yang sempat nunjukin skenario penguatan yang sangat signifikan. Tapi jangan langsung nganggep Arnab bakal jadi badai setara Category 3+, karena prediksi kekuatan badai beberapa hari ke depan masih bisa berubah drastis. Vertical wind shear misalnya, bisa mengacak struktur badai dan menghambat penguatannya.
Meski kekuatan akhirnya belum pasti, ancamannya tetap serius. Kalau sistem ini terus menguat sambil ngedeket ke daratan, wilayah pesisir India bisa ngadepin hujan ekstrem, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, sampai potensi storm surge. Sekarang tinggal kita lihat apakah Arnab benar-benar bakal berkembang jadi siklon kuat, atau justru dilemahkan kondisi atmosfer sebelum mencapai daratan.— awan (@bopo_jodhipati) October 25, 2026
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