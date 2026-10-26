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Паника у Индији пред удар циклона: Почиње евакуација

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26.10.2026 10:30

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Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Двије индијске државе на источној обали, Андра Прадеш и Одиша, припремају евакуацију стотина хиљада људи уочи доласка циклона „Арнаб“, за који се очекује да ће у сриједу стићи до копна.

Високи званичник службе за управљање катастрофама Андра Прадеша изјавио је за Ројтерс да је влада те савезне државе идентификовала 570.000 људи који су у опасности, те да би евакуација требало да почне вечерас.

Влада Одише најавила је да ће школе и факултети у пет округа бити затворени у уторак и сриједу. Такође, припрема се премјештање становника из нижих подручја у склоништа.

Циклон „Арнаб“ формирао се изнад Бенгалског залива, а затим је прерастао у циклонску олују. Према подацима индијске метеоролошке службе, очекује се да ће до сриједе ујутро стићи до обале државе Андра Прадеш, уз ударе вјетра брзине до 140 километара на час.

Најављено је да би временска непогода могла донијети обилне падавине у сјеверним и централним приобалним окрузима Андра Прадеша, као и у јужним дијеловима сусједне државе Одиша.

Власти Андра Прадеша позвале су пловила на мору да се врате на обалу. Наређено је и да се, у случају прекида у снабдијевању електричном енергијом, оно што прије поново успостави.

Бенгалски залив једно је од главних подручја на свијету у којима се формирају тропски циклони, преноси Танјуг.

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Тагови :

Индија

Циклон

Олуја

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