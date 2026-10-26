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Какво нас вријеме очекује данас?

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26.10.2026 09:01

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Какво нас вријеме очекује данас?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано вријеме уз малу облачност.

Дневна температура ваздуха биће од 10 до 17, на југу до 20, а у вишим предјелима од седам степени Целзијусових.

Дуваће умјерен и појачан вјетар, у вишим предјелима и јак сјеверни и сјевероисточни, док се у Херцеговини већи дио дана очекује умјерена и јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос је умјерено до претежно облачно вријеме, а понегдје је забиљежена киша.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Хан Пијесак три, Чемерно пет, Бањалука, Рибник, Сребреница и Травник осам, Бијељина, Добој, Вишеград и Брчко девет, Тузла 10, Зеница 11, Билећа 12, Неум 14, Требиње 15 степени Целзијусових.

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