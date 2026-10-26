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Обиљежава се светац који се смијао док су га мучили: Шта овај дан значи за вјернике?

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26.10.2026 07:38

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Крст у Српској православној цркви.
Фото: ATV

Српска православна црква (СПЦ) 26. октобра обиљежава Свете мученике Карпа и Папила, хришћане који су, према црквеном предању, страдали током прогона за вријеме римског цара Деција, средином 3. вијека.

Њихово житије доноси необичну причу о епископу који је, упркос тешким мукама, остао непоколебљив у вјери, али и о чудесним догађајима који су, према предању, пратили њихово страдање.

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Карп је био епископ, а Папило ђакон

Према "Охридском прологу" Светог Николаја Велимировића, Карп је био епископ Тијатрирски, док је Папило служио као ђакон. Обојица су, према предању, поријеклом били из Пергама, града у Малој Азији.

У вријеме прогона хришћана изведени су пред римског намјесника Валерија. Пошто нису жељели да се одрекну вјере, били су изложени мучењу и одведени из једног града у други.

Житије наводи да је са њима страдао и Карпов слуга Агатодор, који није желио да напусти свог господара. У предању се помиње и Агатоника, Папилова сестра, која је касније подијелила њихову судбину.

Зашто се Карп смијао током мучења?

Један од најнеобичнијих детаља из житија односи се на тренутак када су Карпа везали за дрво и снажно тукли. Према предању, док је трпио болове, Карп се насмијао.

Када су га упитали због чега се смије у таквим околностима, одговорио је да види отворена небеса и Господа на престолу, окруженог херувимима и серафимима.

Овај призор у црквеној традицији тумачи се као израз његове вјере и наде у вјечни живот, чак и док је трпио физичке муке.

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Предање о звјерима и огњу који их нису повриједили

Према истом житију, Карп и Папило били су изложени дивљим звјерима, али су остали неповријеђени. Након тога су, како се приповједа, бачени у ужарену пећ. Агатоника је, видјевши шта се догађа, сама ушла у огањ.

Предање наводи да ни тада нису били повријеђени, али да су на крају сви погубљени мачем, око 251. године.

Према календару за 2026. годину, 26. октобар пада у понедјељак и није означен као посни дан.

За вјернике, спомен ових светитеља представља прилику да се сјете људи који су, према црквеној традицији, остали вјерни својим увјерењима и пред пријетњом смрти.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

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СПЦ

обичаји

светац

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