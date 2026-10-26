Обиљежава се светац који се смијао док су га мучили: Шта овај дан значи за вјернике?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква (СПЦ) 26. октобра обиљежава Свете мученике Карпа и Папила, хришћане који су, према црквеном предању, страдали током прогона за вријеме римског цара Деција, средином 3. вијека.
Њихово житије доноси необичну причу о епископу који је, упркос тешким мукама, остао непоколебљив у вјери, али и о чудесним догађајима који су, према предању, пратили њихово страдање.
Бања Лука
Ове бањалучке улице данас без струје
Према "Охридском прологу" Светог Николаја Велимировића, Карп је био епископ Тијатрирски, док је Папило служио као ђакон. Обојица су, према предању, поријеклом били из Пергама, града у Малој Азији.
У вријеме прогона хришћана изведени су пред римског намјесника Валерија. Пошто нису жељели да се одрекну вјере, били су изложени мучењу и одведени из једног града у други.
Житије наводи да је са њима страдао и Карпов слуга Агатодор, који није желио да напусти свог господара. У предању се помиње и Агатоника, Папилова сестра, која је касније подијелила њихову судбину.
Један од најнеобичнијих детаља из житија односи се на тренутак када су Карпа везали за дрво и снажно тукли. Према предању, док је трпио болове, Карп се насмијао.
Када су га упитали због чега се смије у таквим околностима, одговорио је да види отворена небеса и Господа на престолу, окруженог херувимима и серафимима.
Овај призор у црквеној традицији тумачи се као израз његове вјере и наде у вјечни живот, чак и док је трпио физичке муке.
Занимљивости
Дневни хороскоп за 26. октобар: Шта нам звијезде данас поручују?
Према истом житију, Карп и Папило били су изложени дивљим звјерима, али су остали неповријеђени. Након тога су, како се приповједа, бачени у ужарену пећ. Агатоника је, видјевши шта се догађа, сама ушла у огањ.
Предање наводи да ни тада нису били повријеђени, али да су на крају сви погубљени мачем, око 251. године.
Према календару за 2026. годину, 26. октобар пада у понедјељак и није означен као посни дан.
За вјернике, спомен ових светитеља представља прилику да се сјете људи који су, према црквеној традицији, остали вјерни својим увјерењима и пред пријетњом смрти.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
21 ч0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму