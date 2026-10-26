Носите половна инвалидска колица преко границе? Ево шта морате знати

Аутор:АТВ редакција
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Многи грађани Босне и Херцеговине који живе у Њемачкој, Аустрији или Словенији купују половна инвалидска колица за чланове породице.
Неки их доносе као поклон, док други превозе властита помагала која свакодневно користе. Међутим, приликом преласка границе често се поставља питање да ли таква колица морају пријавити царини и постоји ли обавеза плаћања увозних дажбина.
Одговор зависи од тога коме колица припадају, због чега се превозе и да ли трајно остају у држави у коју се уносе.
Према царинским прописима Босне и Херцеговине, лични пртљаг путника и одређена роба некомерцијалног карактера могу бити ослобођени плаћања увозних дажбина. Ипак, важно је разликовати лично ортопедско помагало од робе која се трајно увози.
Ако особа с инвалидитетом путује из Њемачке у Босну и Херцеговину и користи властита инвалидска колица, такво помагало, по правилу, представља предмет личне употребе.
На примјер, особа која живи у Аустрији и долази у БиХ на годишњи одмор може са собом понијети инвалидска колица која користи за свакодневно кретање. Уобичајено коришћење властитог помагала током путовања није исто што и увоз робе намијењене продаји.
Царински службеник ипак има право да прегледа предмет и провјери околности његовог уношења.
Другачија ситуација настаје када особа купи половна инвалидска колица у Њемачкој и жели да их трајно остави члану породице у Босни и Херцеговини.
У том случају ријеч је о уносу робе у царинско подручје БиХ, чак и када је предмет половни и намијењен поклону.
Управа за индиректно опорезивање БиХ наводи да роба која се уноси преко царинске границе подлијеже царинском надзору, без обзира на то да ли постоји обавеза плаћања увозних дажбина.
То значи да чињеница да су инвалидска колица половна или поклоњена не представља аутоматско ослобођење од царинског поступка.
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Ипак, за одређену опрему намијењену особама с инвалидитетом постоје посебне царинске повластице.
Прописи Босне и Херцеговине предвиђају олакшице за одређене предмете посебно намијењене особама с инвалидитетом, уз испуњавање прописаних услова.
Право на ослобођење зависи од врсте помагала, његових карактеристика, корисника и документације којом се доказује намјена.
Због тога није исправно тврдити да се на сва инвалидска колица аутоматски плаћа царина, али ни да су сва половна колица безусловно ослобођена свих увозних дажбина.
На примјер, грађанин који у Словенији купи половна инвалидска колица за 150 евра и донесе их мајци у БиХ може имати другачији царински третман од особе која превози десет колица намијењених даљој продаји.
У првом случају могу бити релевантна правила о роби некомерцијалног карактера и евентуалним ослобођењима, док се у другом може радити о комерцијалном увозу.
Посебно је важно имати доказ о вриједности предмета. То може бити рачун, купопродајни уговор или други вјеродостојан документ.
Ако су колица добијена на поклон, корисна може бити писана потврда донатора. Она може помоћи у утврђивању поријекла и намјене, али сама по себи не гарантује ослобођење од дажбина.
Царински орган може утврђивати вриједност робе и када путник нема рачун.
Посебну пажњу треба обратити на електрична инвалидска колица, која могу имати знатно већу вриједност од механичких модела.
Електрична колица могу бити опремљена батеријама и додатном медицинском опремом. Њихова техничка класификација и намјена могу бити значајне за царински поступак.
Ако се таква колица трајно увозе у БиХ, препоручљиво је прије путовања провјерити потребну документацију и могућност остваривања царинских повластица.
Другачија правила могу важити и када се колица превозе из Босне и Херцеговине у Хрватску.
Према прописима Европске уније, предмети који се користе као лична помагала током путовања разликују се од робе која се трајно уноси на тржиште ЕУ.
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За одређене производе посебно намијењене особама с инвалидитетом европски царински прописи предвиђају могућност ослобођења од увозних дажбина, али само под прописаним условима.
Ако путник у Хрватску уноси половна колица намијењена другој особи, надлежна царина може затражити објашњење њихове намјене, вриједности и околности увоза.
Код колица која се користе током путовања корисно је имати медицинску документацију ако она већ постоји, нарочито када се превозе додатно помагало или специјализована опрема. Међутим, то не значи да сваки корисник инвалидских колица мора имати љекарску потврду само да би прешао границу.
Када се колица превозе као хуманитарна донација, поступак може бити другачији. Посебни услови могу се примјењивати ако је прималац здравствена установа, удружење или хуманитарна организација.
У таквим случајевима документација о донацији, кориснику и намјени опреме може бити важна за остваривање евентуалног ослобођења од увозних дажбина.
Царински службеници могу разликовати лично помагало, приватни поклон, хуманитарну донацију и робу намијењену продаји, јер се на сваку од ових ситуација могу примјењивати различита правила.
Најважније је да прије преласка границе провјерите конкретне услове код надлежне царинске управе. Обавеза пријављивања и плаћања дажбина зависи од околности уноса, врсте колица и услова за евентуално ослобођење, преноси ГПМаљевац.
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