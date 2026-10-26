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Пијан носио пиштољ по Бањалуци

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26.10.2026 11:45

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Пиштољ, оружје
Фото: Pexels

Бањалучанин Ј.Г. ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.

Приликом интервенције и контроле, код осумњиченог Ј.Г. пронађен је и уз потврду одузет пиштољ калибра 7,65 милиметара, који се налазио без муниције.

"Испитивањем на присуство алкохола код лица Ј.Г. утврђено је присуство од 1,47 g/kg алкохола у организму", стоји у саопштењу ПУ Бањалука.

Полиција ФБиХ

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О свим околностима догађаја обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који ће наставити рад на овом предмету у складу са законским процедурама.

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Тагови :

пиштољ

Бањалука

хапшење

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