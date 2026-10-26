Пијан носио пиштољ по Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин Ј.Г. ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
Приликом интервенције и контроле, код осумњиченог Ј.Г. пронађен је и уз потврду одузет пиштољ калибра 7,65 милиметара, који се налазио без муниције.
"Испитивањем на присуство алкохола код лица Ј.Г. утврђено је присуство од 1,47 g/kg алкохола у организму", стоји у саопштењу ПУ Бањалука.
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О свим околностима догађаја обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који ће наставити рад на овом предмету у складу са законским процедурама.
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