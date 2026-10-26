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Спремао дрва за зиму и пронашао благо

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26.10.2026 12:24

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Дрва за огријев
Фото: АТВ

Један домаћин на Златибору затекао је призор какав се ријетко виђа. Таман што је пошао да исјече дрва за предстојећу зиму, открио је благо!

"Код нас се и дрва за зиму претварају у причу коју природа напише сама", започео је овај домаћин са Златибора.

Како каже, дошао је да припреми дрва за хладне златиборске дане, а онда га је природа изненадила - у старом стаблу пронашао је праву природну кошницу, са саћем и медом. Једном рјечју, бесплатан мед у сопственом дворишту.

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"Јер овдје, у срцу Златибора, никад не знаш какво те благо чека иза сљедећег дрвета", додао је.

Како пчеле више нису биле у овој необичној кошници, домаћин је без бојазни узео дар из природе.

Шта никако не смијете радити ако видите рој пчела

У случају да угладе ових дана рој пчела на дрвету, кући или згради, што обично ствара страх код пролазника, стручњаци увјеравају да разлога за панику нема и савјетују шта да радите у таквим ситуацијама.

  • Рој пчела није агресиван: Пчеле које се налазе у роју на јавној површини су изузетно мирне јер немају станиште које бране. Оне никога неће убости нити напасти уколико их људи не провоцирају.
  • Не гађајте их и не прскајте: Дјеца нипошто не смију да гађају рој лоптом, а одрасли не треба да покушавају да их отјерају метлама, млазом воде или хемијским средствима.
  • Пустите их да саме оду: У већини случајева рој се на дрвету или тераси задржи од неколико сати до пар дана док не пронађе трајно скровиште.

(Блиц)

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Тагови :

Пчеле

дрва

Златибор

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