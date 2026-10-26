Спремао дрва за зиму и пронашао благо

Аутор:АТВ редакција
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Један домаћин на Златибору затекао је призор какав се ријетко виђа. Таман што је пошао да исјече дрва за предстојећу зиму, открио је благо!
"Код нас се и дрва за зиму претварају у причу коју природа напише сама", започео је овај домаћин са Златибора.
Како каже, дошао је да припреми дрва за хладне златиборске дане, а онда га је природа изненадила - у старом стаблу пронашао је праву природну кошницу, са саћем и медом. Једном рјечју, бесплатан мед у сопственом дворишту.
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"Јер овдје, у срцу Златибора, никад не знаш какво те благо чека иза сљедећег дрвета", додао је.
Како пчеле више нису биле у овој необичној кошници, домаћин је без бојазни узео дар из природе.
У случају да угладе ових дана рој пчела на дрвету, кући или згради, што обично ствара страх код пролазника, стручњаци увјеравају да разлога за панику нема и савјетују шта да радите у таквим ситуацијама.
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