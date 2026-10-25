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За ове знакове ускоро почиње живот из снова: Крај финансијским бригама

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25.10.2026 14:05

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Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Ова година за неке није била нимало лака. Ипак, звијезде јасно поручују да кармички дугови више не постоје. До Нове године четири знака улазе у златну фазу, ослобођени и спремни за нови почетак.

Није ово само финансијски опоравак, већ чишћење карме које мијења цијели поглед на живот.

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Бик: Нови пут без финансијског терета

Послије година борбе са новцем и осјећаја да стално „морате“ да се борите, отвара вам се прилика да коначно дођете до даха. Универзум вам шаље рјешење кроз неочекивану наплату старог дуга, бонус или изузетно повољно улагање. Враћања уназад више нема.

Ваш благослов: Кармички притисак попушта и дозвољава вам да угледате шансу за дугорочну стабилност. Нови пут је без терета и доноси вам финансијску слободу.

Вага: Космичка правда и коначно брисање карме

Све што сте трпјели и давали другима сада вам се враћа стоструко. Ваша посвећеност и често претјерана жртва биће награђене. Судбина вам за те жртве шаље неочекивану срећу, најчешће кроз понуду за бољи посао или прилив новца за који сте заборавили да сте га заслужили.

Ваш благослов: Карма се брише! Награде стижу кроз пословно признање и финансијску инјекцију која покрива сва ваша заостала дуговања.

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Стријелац: Финансијски цунами доноси дуго жељени мир

До вас стиже снажан финансијски прилив који мијења свакодневицу. Као неко ко увијек први креће, коначно ћете видјети како се стари пројекти претварају у опипљив резултат. Не рјешавате само дугове, већ почињете да живите онако како сте одувијек жељели, са новцем и миром „руку под руку“.

Ваш благослов: Ваша природна енергија, уз подршку звијезда, привлачи богатство. Дугови нестају, а са њима и стрес, па вам остаје простор да уживате у тек стеченој стабилности.

Рак: Дар Универзума отвара сва врата

Ви ћете доживјети најмагичнији, нагли преокрет. Тамо гдје сте раније видјели зид, сада се отварају врата. Ваш пут постаје лакши него икад, а рјешења за проблеме са новцем долазе са најнеочекиванијих страна, можда кроз умјетност, интуицију или доброту коју сте раније ширили.

Ваш благослов: Универзум вас награђује за вашу душу и емпатију. Овај кармички дар није само финансијски, већ и духовни, па вам омогућава да живите слободно и растерећено.

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Судбина не заборавља. Управо сада, када вам је најпотребније, Бик, Вага, Стријелац и Рак улазе у потпуно нови живот, слободни, растерећени и благословени.

(Крстарица)

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