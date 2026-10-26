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Медведев: И поред 30.000 санкција Русија опстала и развија се

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26.10.2026 13:19

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Дмитриј Медведев
Фото: Youtube/ Global News

Против Русије је уведено више од 30.000 санкција, али она је опстала и наставља да се развија, рекао је замјеник предсједника Савјета безбједности Дмитриј Медведев.

Он је, такође, истакао да је економски потенцијал Русије огроман.

Како је додао, западне земље активно користе санкције и тарифе као средство притиска против држава светске већине.

Поједине земље настоје да међународно право претворе у привилегију за себе саме, указао је Медведев, напомињући да злочини из колонијалног доба не застаревају.

„Морамо промовисати објективну правну процену колонијалног доба. Та процјена треба да се заснива на чињеници да злочини почињени у то време, у претходним епохама, не застаревају”, рекао је Медведев на састанку Сталног комитета покрета „За слободу народа!”, преноси Спутњик.

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Тагови :

Русија

санкције

Дмитриј Медведев

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