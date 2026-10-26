Медведев: И поред 30.000 санкција Русија опстала и развија се

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Против Русије је уведено више од 30.000 санкција, али она је опстала и наставља да се развија, рекао је замјеник предсједника Савјета безбједности Дмитриј Медведев.
Он је, такође, истакао да је економски потенцијал Русије огроман.
Како је додао, западне земље активно користе санкције и тарифе као средство притиска против држава светске већине.
Поједине земље настоје да међународно право претворе у привилегију за себе саме, указао је Медведев, напомињући да злочини из колонијалног доба не застаревају.
„Морамо промовисати објективну правну процену колонијалног доба. Та процјена треба да се заснива на чињеници да злочини почињени у то време, у претходним епохама, не застаревају”, рекао је Медведев на састанку Сталног комитета покрета „За слободу народа!”, преноси Спутњик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
12
17
10
17
07
17
00
16
53
Тренутно на програму