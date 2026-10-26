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Словачка се противи финансирању Кијева замрзнутим руским средствима

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26.10.2026 12:45

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Словачка се противи финансирању Кијева замрзнутим руским средствима
Фото: Tanjug / AP / Francisco Seco

Словачка сматра неприхватљивим кориштење замрзнуте руске имовине за финансирање украјинске војске, изјавио је потпредсједник словачког парламента Тибор Гашпар.

"Када је ријеч о питању замрзнуте руске имовине, Словачка је истакла потребу за темељном правном процјеном, опрезом и разматрањем дугорочних посљедица донесених одлука. Такав приступ супротстављања и конфискације је неприхватљив", рекао је Гашпар у интервјуу за ТАСС.

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Он је подсјетио да је премијер Словачке Роберт Фицо раније одбацио приједлог да се конфискује замрзнута руска имовина и искористи за финансирање војних потреба Украјине.

"Фицо је указао на могуће судске поступке, ризик од узвратних мјера и посљедице које би такав потез могао имати по будуће мировне преговоре", навео је Гашпар.

Према његовим ријечима, финансијска подршка Украјини долази у обзир само након завршетка ратних дејстава, и то с циљем обнове цивилне инфраструктуре и грађења трајног мира.

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"Словачка је заинтересована за то да свака одлука у овој области има јасан правни основ, да буде у складу са међународним обавезама и да смањи ризик од даљег погоршања међународних односа", закључио је Гашпар.

(Срна)

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Тагови :

Словачка

Украјина

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