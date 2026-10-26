Аутор:АТВ редакција
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Рокови за конституисање новог сазива Народне скупштине почињу да теку када се објаве коначни резултати парламентарних избора одржаних у недјељу.
Републичка изборна комисија (РИК) укупан извјештај о резултатима избора објављује у року од 96 часова од пријема свих збирних извјештаја локалних изборних комисија о резултатима гласања.
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Према закону, бирачки одбор утврђује резултате гласања на самом бирачком мјесту, а локална изборна комисија у року од 96 часова од затварања бирачких мјеста доноси за сва бирачка мјеста која се налазе на њеној територији збирни извјештај о резултатима гласања. Збирни извјештај о резултатима гласања у иностранству доноси РИК.
У року од 96 часова од пријема свих збирних извјештаја о резултатима гласања, РИК доноси и објављује за сва бирачка мјеста укупан извјештај о резултатима избора.
Према Закону о избору народних посланика, Републичка изборна комисија у року од 10 дана од дана објављивања укупног извјештаја о резултатима избора рјешењем додјељује мандате кандидатима за народне посланике по њиховом редослиједу на изборној листи.
У расподјели посланичких мандата могу учествовати само изборне листе које су добиле најмање три одсто гласова од броја бирача који су гласали. Изборна листа националне мањине учествује у расподјели мандата и онда када добије мање од три одсто гласова.
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Мандати се расподјељују тако што се укупан број гласова који је добила изборна листа подијели сваким бројем од један до 250, а добијени количници разврставају се по величини тако да изборној листи припада онолико мандата колико има својих количника међу 250 највећих количника свих изборних листа које учествују у расподјели.
На основу извјештаја Републичке изборне комисије о спроведеним изборима, мандати народних посланика се потврђују на првој сједници Народне скупштине. Сједницу сазива предсједник Народне скупштине из претходног сазива, тако да се сједница одржи најкасније 30 дана од дана проглашења резултата избора.
Потврђивањем мандата најмање двије трећине народних посланика, конституисан је нов сазив Народне скупштине, чиме престаје мандат претходног сазива парламента.
Рок за формирање Народне скупштине је 30 дана од објављивања коначних резултата избора, док је рок за формирање нове Владе 90 дана од конституисања Народне скупштине.
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