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Претукао мајку четворо дјеце: Жену спасила кћерка (11)

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26.10.2026 11:09

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Припадници полиције у Обреновцу ухапсили су Н. А. због сумње да је брутално врјиеђао, тукао и злостављао своју супругу, мајку четворо дјеце.

Захваљујући присебности жртве и невјероватној храбрости њене једанаестогодишње ћерке, спријечена је потенцијална трагедија.

Породична драма одиграла се у суботу, када је осумњичени насрнуо на несрећну жену. Усред физичког и психичког иживљавања, претучена жена успјела је да се обрати својој једанаестогодишњој кћерки, која је одмах истрчала из стана и без оклијевања отишла право у оближњу полицијску станицу како би пријавила насиље над мајком.

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Полицијска патрола је одмах реаговала и упала у породични стан, али је насилник до њиховог доласка већ успио да побјегне. Међутим, брзим и ефикасним радом на терену, полицајци су му убрзо ушли у траг и ставили му лисице на руке.

Осумњиченом Н. А. на терет се ставља кривично дјело насиље у породици, а он ће данас бити приведен на саслушање у Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Обреновац

насиље у породици

Туча

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