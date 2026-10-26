Претукао мајку четворо дјеце: Жену спасила кћерка (11)

Аутор:АТВ редакција
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Припадници полиције у Обреновцу ухапсили су Н. А. због сумње да је брутално врјиеђао, тукао и злостављао своју супругу, мајку четворо дјеце.
Захваљујући присебности жртве и невјероватној храбрости њене једанаестогодишње ћерке, спријечена је потенцијална трагедија.
Породична драма одиграла се у суботу, када је осумњичени насрнуо на несрећну жену. Усред физичког и психичког иживљавања, претучена жена успјела је да се обрати својој једанаестогодишњој кћерки, која је одмах истрчала из стана и без оклијевања отишла право у оближњу полицијску станицу како би пријавила насиље над мајком.
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Полицијска патрола је одмах реаговала и упала у породични стан, али је насилник до њиховог доласка већ успио да побјегне. Међутим, брзим и ефикасним радом на терену, полицајци су му убрзо ушли у траг и ставили му лисице на руке.
Осумњиченом Н. А. на терет се ставља кривично дјело насиље у породици, а он ће данас бити приведен на саслушање у Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.
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