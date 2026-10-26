РИК објавио најновије резултате избора у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Републичка изборна комисија (РИК) објавила је данас резултате парламентарних избора на основу 7.926 обрађених бирачких места по којима је Студентска листа добила 2.116.719 гласова, односно 52,19 одсто, а листа "Александар Вучић - Уједињена Србија" добила је 1.602.913 гласова, односно 39,52 одсто гласова.
Листа "Ивица Дачић- Фактор стабилности" освојила је 89.441 гласова, односно 2,21 одсто. Остале листе имају испод један одсто гласова. Према овим подацима, на изборе је изашло 4.058.064 бирача, односно 68,73 одсто.
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