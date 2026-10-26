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Дјечака (15) друг случајно упуцао пиштољем у стомак: Отац и син се јавили полицији

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26.10.2026 07:50

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Дјечака (15) друг случајно упуцао пиштољем у стомак: Отац и син се јавили полицији
Фото: Envato/travelarium

Петнаестогодишњи дјечак рањен је у стомак након што је, како се сумња, његов вршњак случајно испалио хитац из пиштоља у селу Боговиње у Сјеверној Македонији, пише Слободен печат.

Из тетовске болнице у суботу поподне обавијестили су полицију да је код њих примљен дјечак са простријелном раном у стомаку.

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Након инцидента, у полицијску станицу у Тетову сами су се јавили 42-годишњи С. М. и његов 16-годишњи син, обојица из села Боговиње. Том приликом предали су пиштољ са једним празним оквиром.

Према изјави оца, инцидент се догодио око 13.45 часова, када је из пиштоља који је носио његов малољетни син, усљед непажње, испаљен један метак.

На мјесту догађаја обављен је увиђај у присуству јавног тужиоца из Основног јавног тужилаштва у Тетову и представника Центра за социјални рад.

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Малољетник је задржан ради даљег поступка, а полиција предузима мјере како би се случај у потпуности расвијетлио. Након тога биће поднијета одговарајућа пријава.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Сјеверна Македонија

Пуцњава

повријеђен дјечак

пиштољ

Полиција

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