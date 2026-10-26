Судар крузера и два контејнерска брода

Аутор:АТВ редакција
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Крузер се сударио са два контејнерска брода током невремена у Њемачкој луци Бремерхафен, а према првим информацијама, нема повријеђених, пренио је данас лист "Шпигл".
Полиција је саопштила да се несрећа догодила док је брод напуштао луку.
Испрва је јављено да су у судар били укључени крузер "Мајн Шиф 3" и један контејнерски брод, али је полиција касније навела да су у инциденту учествовала укупно три брода.
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Компанија "ТУИ Крузис" потврдила је да се несрећа догодила, али портпарол је изјавио да се брод сударио само са једним контејнерским бродом.
Крузер се послије судара вратио на пристаниште, гдје се процјењује настала штета. У тренутку несреће, на броду се налазило 2.428 путника и 922 члана посаде од којих нико није повријеђен.
Сви путници за сада могу да остану на броду, а стручњаци су на лицу мјеста и испитују ситуацију.
Према наводима полиције, обим штете и узрок несреће још нису познати, а покренута је истрага о случају.
Die „Mein Schiff 3“ kollidiert beim Auslaufen in Bremerhaven mit einem Containerschiff. Aufnahmen zeigen die Wucht des Zusammenstoßes; mehrere Rettungsboote wurden offenbar beschädigt. Nach bisherigen Berichten gab es keine Verletzten. Die Unfallursache muss untersucht werden.
Doch ich frage mich grundsätzlich: Wie lange wollen wir noch eine Kreuzfahrtindustrie fördern, deren Geschäftsmodell mit enormen Treibhausgasemissionen verbunden ist? Luxus auf See darf nicht bedeuten, dass die Umwelt die Rechnung bezahlt. Wir brauchen einen konsequenten Ausstieg aus besonders klimaschädlichen Kreuzfahrten. Klimaschutz ist keine freiwillige Zusatzleistung!— Paro. Karl Kautabak (@KarlKautabak) October 25, 2026
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