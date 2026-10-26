Logo

Судар крузера и два контејнерска брода

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.10.2026 07:23

Коментари:

0
Судар крузера и два контејнерска брода
Фото: Screenshot / X

Крузер се сударио са два контејнерска брода током невремена у Њемачкој луци Бремерхафен, а према првим информацијама, нема повријеђених, пренио је данас лист "Шпигл".

Полиција је саопштила да се несрећа догодила док је брод напуштао луку.

Испрва је јављено да су у судар били укључени крузер "Мајн Шиф 3" и један контејнерски брод, али је полиција касније навела да су у инциденту учествовала укупно три брода.

Бугарска избори

Свијет

Бугарску чека други круг избора: Тијесно између ова два кандидата

Компанија "ТУИ Крузис" потврдила је да се несрећа догодила, али портпарол је изјавио да се брод сударио само са једним контејнерским бродом.

Крузер се послије судара вратио на пристаниште, гдје се процјењује настала штета. У тренутку несреће, на броду се налазило 2.428 путника и 922 члана посаде од којих нико није повријеђен.

Сви путници за сада могу да остану на броду, а стручњаци су на лицу мјеста и испитују ситуацију.

Према наводима полиције, обим штете и узрок несреће још нису познати, а покренута је истрага о случају.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Жена гласа на предсједничким изборима у Софији, у Бугарској, у недјељу, 25. октобра 2026. године.

Свијет

Бугарску чека други круг избора: Тијесно између ова два кандидата

4 ч

0
Почеле припреме за трилатерални самит Русије, САД и Кине

Свијет

Почеле припреме за трилатерални самит Русије, САД и Кине

4 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Тежак судар код Барселоне: Слетио аутобус, повријеђено 80 особа

14 ч

0
Силуета полицајца уз плаве свјетла за хитне случајеве ноћу.

Свијет

Трагедија у Аустрији: Возио у супротном смјеру, закуцао се у возача из БиХ и погинуо

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

51

Муж ухапшен због насиља над женом, а онда јој пресудио дјевер

11

49

Александар Станојевић нови тренер Партизана

11

45

Пијан носио пиштољ по Бањалуци

11

39

Аутомобилом ударио пјешака у центру града

11

37

Плата 6.200 КМ: Расписан конкурс за раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима