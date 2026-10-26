Песков: Русија је спремна да настави испоруке гаса Европи

Аутор:АТВ редакција
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Москва је спремна да разговара о испорукама гаса Европи, под условом да постоји интересовање европских земаља и да Русија има расположиве количине, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Када су Европљани почели да смањују куповину нашег гаса, почели смо да повећавамо продају на алтернативним тржиштима. Ако постоји интересовање Запада и ако има расположивих количина гаса за продају, онда би о томе могло да се разговара", рекао је Песков за РИА Новости.
Он је напоменуо да количине гаса нису увијек доступне, јер су можда већ уговорене за испоруке на друга тржишта.
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Руски предсједник Владимир Путин раније је изјавио да Москва никада никоме није ускраћивала испоруке енергената, већ да су сами Европљани одлучили да их се одрекну.
Сукоб на Блиском истоку довео је до знатног раста цијена гаса у Европи.
Москва је више пута указивала на то да је одлука ЕУ да се удаљи од руских енергената нанијела штету европској привреди, повећала трошкове енергије и умањила конкурентност.
(Срна)
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