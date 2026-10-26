Може ли се преко границе са пробним таблицама

Аутор:АТВ редакција
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Многи људи при увозу имају недоумицу да ли на пробним регистарским таблицама могу прећи границу, а одговор није једноставан и зависи од земље до земље.
Куповина половног аутомобила у Њемачкој, Аустрији, Словенији или Хрватској често завршава питањем како возило легално превести до Босне и Херцеговине.
Многи купци сматрају да је довољно поставити пробне регистарске таблице и кренути према граници.
Међутим, прописи су знатно сложенији, а погрешан избор таблица може изазвати озбиљне проблеме приликом преласка границе и наставка путовања.
Прије свега, потребно је разликовати пробне, привремене и извозне регистарске таблице.
Иако се у свакодневном говору све ове ознаке често називају пробним таблицама, оне немају нужно исту намјену, рок важења нити једнака права кориштења у међународном саобраћају.
Према правилима Европске уније, привремене регистарске таблице нису у потпуности усклађене између свих држава чланица.
То значи да чињеница да су таблице легално издате у једној држави не гарантује аутоматски да ће бити прихваћене у свакој другој држави кроз коју аутомобил пролази.
Европски портал Your Europe изричито упозорава купце возила да прије путовања провјере признају ли све транзитне државе конкретне привремене таблице те вриједи ли осигурање на њиховој територији.
На примјер, особа која купи аутомобил у Њемачкој и планира га одвести у Босну и Херцеговину мора водити рачуна о правилима Њемачке, Аустрије, Словеније, Хрватске и БиХ, зависно од одабране руте.
Њемачка користи различите врсте привремених регистарских ознака, укључујући краткотрајне и извозне таблице.
Краткотрајне таблице намијењене су одређеним врстама привременог кориштења возила, док су извозне таблице посебно предвиђене за возила која се одвозе у иностранство.
Њихова правила нису иста, па купац прије поласка мора провјерити одговарају ли издате ознаке међународном превозу возила.
Краткотрајне таблице намијењене су одређеним врстама привременог кориштења возила, док су извозне таблице посебно предвиђене за возила која се одвозе у иностранство.
Посебно је важно да аутомобил има одговарајуће осигурање и документацију којом се доказује његово право учествовања у саобраћају.
Проблеми могу настати када купац има уговор о купопродаји, али не посједује одговарајућу потврду о регистрацији или доказ да привремене таблице вриједе на територији државе кроз коју путује.
Хрватска такође има јасно уређена правила о привременом означавању возила.
Према члану 239. Закона о безбједности саобраћаја, пробне таблице издају се за возила која се крећу до мјеста регистрације и за обављање техничког прегледа.
Такве таблице издају се најдуже на 15 дана, док се оне намијењене обављању техничког прегледа издају најдуже на три дана.
Возач аутомобила с пробним таблицама мора код себе имати важећу потврду о њиховој употреби.
Међутим, посебно су уређене извозне таблице.
Према члану 241. истог закона, за моторна и прикључна возила која се извозе у иностранство или износе у државе Европског економског простора издају се извозне регистарске таблице и одговарајућа саобраћајна дозвола.
Хрватске извозне таблице издају се на период до 30 дана, а поступак обављају овлаштене станице за технички преглед возила.
То је посебно важно за грађане Босне и Херцеговине који купују аутомобил у Хрватској и желе га властитом вожњом довести у БиХ.
Међутим, издавање извозних таблица не значи да су аутоматски завршене царинске обавезе нити да возило може бити увезено без одговарајуће процедуре.
Приликом уласка у Босну и Херцеговину могу се примјењивати царинска правила која уређују увоз возила, укључујући пријаву робе и потребну документацију.
Гранична полиција Босне и Херцеговине наводи да возила регистрована у иностранству могу учествовати у саобраћају на територији БиХ ако имају важећу потврду о регистрацији, прописане регистарске таблице и одговарајуће осигурање.
За одређене државе признаје се осигуравајуће покриће на основу регистарске ознаке у оквиру међународног система, док је за друге потребно имати међународну карту осигурања или уговорити гранично осигурање.
Управо због тога возач не може претпоставити да су све врсте пробних таблица аутоматски прихваћене за улазак у Босну и Херцеговину.
Ако се утврди да возило нема признату регистрацију или одговарајуће осигурање, може му бити онемогућен наставак вожње, а према околностима могу се примијенити и прекршајне санкције.
Хрватски Закон о безбједности саобраћаја, на примјер, предвиђа казну од 30 евра за возача који управља возилом након истека важења хрватских пробних таблица или код себе нема прописану важећу потврду о њиховој употреби.
За друге прекршаје повезане с регистрацијом, осигурањем и употребом возила могу бити прописане другачије, односно знатно више казне.
Важно је и питање купопродајног уговора. Тај документ доказује правни основ куповине, али сам по себи не замјењује саобраћајну дозволу, таблице, осигурање или документацију потребну за царињење.
Купци половних аутомобила требају посебно пазити на случајеве када продавач нуди јефтиније привремене таблице без потврде да их признају све државе на планираној рути.
Ако аутомобил путује из Њемачке преко Аустрије, Словеније и Хрватске до Босне и Херцеговине, потребно је прије поласка провјерити важење регистарских ознака и осигурања у свакој од наведених држава.
У случају да аутомобил нема одговарајућу документацију за међународни саобраћај, могуће рјешење је организовани превоз возила на приколици или камиону, уз поштовање царинских и транспортних прописа.
Посебну пажњу треба обратити на датум истека таблица. Чак и када су ознаке биле важеће приликом куповине, оне могу истећи током вишедневног путовања или чекања на обављање потребних поступака.
За грађане који аутомобиле купују у Европској унији најважнија разлика остаје она између таблица које омогућавају ограничено привремено кориштење возила и одговарајућих извозних или транзитних таблица које су признате на цијелој планираној рути.
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