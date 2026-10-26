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Дончић изазвао Јокића: Имао нестварну партију па направио потез за памћење

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26.10.2026 09:18

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Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић, лијево, окреће се према навијачима након што је постигао кош, док кошаркаш Голден Стејт вориорса Дрејмонд Грин држи лопту током првог полувремена НБА утакмице одигране у сриједу, 21. октобра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Лука Дончић је имао невјероватно вече у НБА лиги, пошто је у побједи Лос Анђелес Лејкерса над Јутом Џез (132:123) забиљежио 52 поена, а на свој учинак је додао и осам скокова, односно десет асистенција.

Нестваран је био Дончић, који је до 52 поена дошао уз десет слободних бацања, сјајним шутем за два поена (9/12) и за три солидним (8/18).

На овај начин, Лука Дончић је први пробио границу од 100 поена ове сезоне, а за то му је било потребно три утакмице. На првој је постигао 28, другој 23, а на посљедњој је имао заиста нестваран учинак.

Послије побједе против Јуте Џез није много дизао себе у небеса, већ је одлучио да похвали једног свог саиграча, у питању је Остин Ривс.

"Његова ефикасност је пробила плафон. Сјајно је имати га поред себе, ако настави овако, биће заиста одличан за нас", рекао је Дончић након побједе за Остина Ривса, који је постигао 29 поена.

(Телеграф)

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Тагови :

Лука Дончић

кошарка

Никола Јокић

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