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Затворенa њемачка фабрика чоколаде: 101 радник добио отказ

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26.10.2026 08:40

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Чоколада је посластичарски производ који се прави од какаа, масти, заслађивача и других додатака.
Фото: pexels/Anete Lusina

Њемачки произвођач чоколадних пралина DreiMeister, који је у мају покренуо стечајни поступак, није пронашао инвеститора који би спасао пословање у Њемачкој. Ипак, робна марка неће нестати са тржишта.

Белгијски предузетник Жо Бале преузео је права на бренд и машине компаније, а производња би убудуће требало да се одвија у белгијском граду Варегему, пише Феникс магазин.

Жо Бале је искусан менаџер у прехрамбеној индустрији и сектору слаткиша. Од 2017. године радио је за белгијског произвођача кекса Jules Destrooper, а ове године је у Варегему основао компанију Belgian Chocolate Studio.

У новој компанији планира да успостави производни погон за чоколадне специјалитете. Како би се то остварило, производна опрема из њемачког Верла биће демонтирана и превезена у Белгију.

Према писању листа Soester Anzeiger, од краја октобра према Белгији могло би да крене до 30 камиона са опремом. Почетак производње планиран је за јануар.

DreiMeister је дуже вријеме тражио купца који би преузео компанију, али потрага није уродила плодом.

Стечајни управник Михаел Шите почетком јула изјавио је за Билд:

"Упркос интензивним напорима, нико није поднио конкретну и изводљиву понуду за улазак у компанију или њено преузимање".

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Потенцијалним инвеститорима било је тешко да процијене пословне изгледе компаније јер није било јасно који ће пословни односи са купцима и добављачима остати на снази након покретања стечајног поступка.

Компанија је у мају покренула стечајни поступак уз самостално управљање, односно наставак вођења пословања под надзором стечајног суда и уз помоћ стечајног управника.

Међу главним разлозима финансијских проблема Шите је навео раст цијена сировина и енергије, као и губитке узроковане слабијим приносима.

Посебно високе цијене какаа оптеретиле су читаву индустрију чоколаде, преноси Б92.

Додатни притисак на пословање створиле су инвестиције повезане са планираним проширењем асортимана.

Оне су се временски поклопиле са економским посљедицама пандемије вируса корона, рата у Украјини и енергетске кризе.

Док је за бренд пронађен нови власник, за запослене у компанији DreiMeister није било спаса. На састанку са запосленима 1. јула отказе је добио 101 преостали радник.

Према ријечима стечајног управника Шитеа, имовина расположива у стечајном поступку није била довољна за исплату зарада током отказног рока.

Због тога су запослени од првог дана имали право на накнаду за незапослене. На састанку су били присутни и представници њемачке Савезне агенције за запошљавање, који су радницима помогли у обављању неопходних административних поступака.

DreiMeister је 1973. године у Верлу основао Ханс Шредер, али коријени пословања сежу у педесете године прошлог вијека, када је отворен Cafe Schröder.

Компанија је временом постала позната по ручно израђеним пралинама, тартуфима и чоколадним специјалитетима.

Производи су се углавном продавали у специјализованим продавницама и малопродајним објектима.

Иако се производња више неће одвијати у Њемачкој, преузимање робне марке и машина омогућиће наставак пословања из Белгије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

фабрика

Чоколада

затварање фабрике

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