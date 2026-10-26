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Пезешкијан путује у Москву, састаће се са Путином

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26.10.2026 09:42

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Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан говори током 81. засједања Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација, у сриједу, 23. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/APHeather Khalifa

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан отпутоваће данас у посјету Русији, јавила је новинска агенција Тасним.

Ирански амбасадор у Русији Казем Џалали рекао је прошле седмице за РИА Новости да ће Пезешкијан учествовати на самиту Форума земаља извозница гаса у Москви 27. октобра.

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Амбасадор је додао да је планиран и састанак иранског предсједника са руским предсједником Владимиром Путином.

(Срна)

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Тагови :

Масуд Пезешкијан

Владимир Путин

Русија

Иран

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