Пезешкијан путује у Москву, састаће се са Путином

Аутор:АТВ редакција
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Ирански предсједник Масуд Пезешкијан отпутоваће данас у посјету Русији, јавила је новинска агенција Тасним.
Ирански амбасадор у Русији Казем Џалали рекао је прошле седмице за РИА Новости да ће Пезешкијан учествовати на самиту Форума земаља извозница гаса у Москви 27. октобра.
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Амбасадор је додао да је планиран и састанак иранског предсједника са руским предсједником Владимиром Путином.
(Срна)
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