Најједноставије чизме поново су најпожељније у свијету моде

Аутор:АТВ редакција
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Ако ове сезоне планирате да купите само један пар чизама, високи модели једноставних линија, без потпетице или са сасвим ниском петом, могли би да буду прави избор. Поново су у центру пажње јер спајају оно што тражимо од свакодневне обуће – елегантан изглед и практичност.
Овај модел осваја сведеном силуетом и једноставним линијама. Међу најпопуларнијима су класичне црне чизме и модели у браон нијансама, без сувишних детаља. Дискретна копча или каиш дају им додатни шарм, уз очување елегантног изгледа.
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Високе равне чизме лако се уклапају уз фармерке и џемпер или блејзер, а дугачак капут заокружиће комбинацију у којој ћете без много труда изгледати сређено.
Ако желите да чизме дођу до изражаја, бирајте уже фармерке које можете да увучете у њих.
Високе равне чизме лако се уклапају и у елегантније комбинације. Одлично пристају уз плетене миди хаљине и сукње од меканих, лепршавих материјала.
Упарене са једноставном црном хаљином, стварају сведен и елегантан изглед, без потребе за високим потпетицама.
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Ако тражите пар који ћете лако уклопити уз већину гардеробе, црне чизме су најсигурнији избор. Браон модели, нарочито у нијансама чоколаде, кестена и коњака, уносе топлину у комбинацију и лијепо се слажу са беж, крем, бордо и маслинастим тоновима.
Предност високих равних чизама је и њихова дуговјечност у модном смислу. Захваљујући једноставном кроју и лакоћи комбиновања, квалитетан пар може да остане дио ваше гардеробе годинама, па се у њега исплати уложити.
(ЖенаБлиц)
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