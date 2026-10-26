Logo

Најједноставије чизме поново су најпожељније у свијету моде

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.10.2026 10:21

Коментари:

0
Група људи сједи на столицама, обучених у црне кожне чизме на паркетном дрвеном поду.
Фото: Thirdman/Pexels

Ако ове сезоне планирате да купите само један пар чизама, високи модели једноставних линија, без потпетице или са сасвим ниском петом, могли би да буду прави избор. Поново су у центру пажње јер спајају оно што тражимо од свакодневне обуће – елегантан изглед и практичност.

Овај модел осваја сведеном силуетом и једноставним линијама. Међу најпопуларнијима су класичне црне чизме и модели у браон нијансама, без сувишних детаља. Дискретна копча или каиш дају им додатни шарм, уз очување елегантног изгледа.

Змај од Шипова

Хроника

Ухапшен Змај од Шипова

Најлакше се носе уз фармерке

Високе равне чизме лако се уклапају уз фармерке и џемпер или блејзер, а дугачак капут заокружиће комбинацију у којој ћете без много труда изгледати сређено.

Ако желите да чизме дођу до изражаја, бирајте уже фармерке које можете да увучете у њих.

Уз хаљину изгледају још боље

Високе равне чизме лако се уклапају и у елегантније комбинације. Одлично пристају уз плетене миди хаљине и сукње од меканих, лепршавих материјала.

Упарене са једноставном црном хаљином, стварају сведен и елегантан изглед, без потребе за високим потпетицама.

Јабуке

Здравље

Ево зашто су јабуке најбољи избор за срце, мозак и цријева

Црне или браон?

Ако тражите пар који ћете лако уклопити уз већину гардеробе, црне чизме су најсигурнији избор. Браон модели, нарочито у нијансама чоколаде, кестена и коњака, уносе топлину у комбинацију и лијепо се слажу са беж, крем, бордо и маслинастим тоновима.

Предност високих равних чизама је и њихова дуговјечност у модном смислу. Захваљујући једноставном кроју и лакоћи комбиновања, квалитетан пар може да остане дио ваше гардеробе годинама, па се у њега исплати уложити.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мода

чизме

тренд

обућа

Коментари (0)

Више из рубрике

Млада трудница сједи у фризерском салону док јој фризер обавља фарбање косе у трудноћи.

Стил

Природан састојак из кухиње који прекрива сиједе

2 д

0
Кајли Џенер за неколико минута зарадила пет милиона долара? Супермодели јој нису ни близу

Стил

Кајли Џенер за неколико минута зарадила пет милиона долара? Супермодели јој нису ни близу

3 д

0
Шишке дјевојка

Стил

Откријте које шишке најбоље пристају вашем облику лица

6 д

0
Купујете зимски капут? Овај детаљ открива да ли ће вас заиста гријати

Стил

Купујете зимски капут? Овај детаљ открива да ли ће вас заиста гријати

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

51

Муж ухапшен због насиља због насиља над женом, а онда јој пресудио дјевер

11

49

Александар Станојевић нови тренер Партизана

11

45

Пијан носио пиштољ по Бањалуци

11

39

Аутомобилом ударио пјешака у центру града

11

37

Плата 6.200 КМ: Расписан конкурс за раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима