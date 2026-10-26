Ухапшен Змај од Шипова

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Шипова ухапшен је због напада на суграђанина, саопштено је из ПУ Мркоњић Град.
Према незваничним информацијама, ухапшен је Илија Граховац, познатији као Змај од Шипова.
Из Полицијске управе Мркоњић Град уз навођење иницијала (И.Г.), он се сумњичи да је 24. октобра у мјесту Бараћка брда, на подручју општине Мркоњић Град, физички напао друго лице и том приликом му нанио тјелесне повреде.
"Повријеђеном лицу љекарска помоћ указана је у Дому здравља Доктор Јован Рашковић у Мркоњић Граду", рекли су из ПУ Мркоњић Град.
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О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се, након комплетирања предмета, против И.Г. у редовној процедури достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.
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