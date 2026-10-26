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Дрвеће пало и убило двоје људи: "Боело" направио хаос у Великој Британији

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26.10.2026 11:20

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Олуја у Великој Британији.
Фото: Screenshot/Youtube

Најмање двије особе су погинуле, а двије су повређене у олуји у Великој Британији током викенда када је на њих пало дрвеће.

Како је пренио Скај њуз, погинули су 60-годишњи мушкарац у Шкотској и мушкарац у двадесетим годинама у сјеверном Лондону у недјељу усљед пада дрвећа, док су двије жене повријеђене због пада стабала у Шкотској.

У Британији је олуја, друга за посљедња три дана, почела да јењава, пренио је британски ТВ канал.

Међутим, британска метеоролошка служба издала је ново упозорење на јак вјетар након што је олуја "Боело" погодила Велику Британију, доносећи ударе ветра до 135 километара на сат и обилне падавине које су довеле до поплава, док је око 800.000 домаћинстава остало без струје, преноси Танјуг.

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Тагови :

Олуја

Велика Британија

погинули

повријеђени

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