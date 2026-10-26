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Климатска неман пријети: УН упозоравају на несташицу хране

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26.10.2026 10:00

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Ел Нињо
Фото: EU Humanitarian Aid | Latin America & Caribbean

Најновије глобалне прогнозе указују на драстичне и потпуно супротстављене климатске екстреме које би незапамћено снажан феномен Ел Нињо могао да донесе широм планете.

Очекује се знатно влажније вријеме и разорне падавине у источној Африци, дијеловима Сјеверне Америке и на западу Јужне Америке, док се истовремено драматично повећава ризик од екстремних суша, несташица питке воде и колапса пољопривреде широм јужне Африке, југоисточне Азије, Централне Америке, Кариба и басена Амазона, који заузима приближно 40 одсто Јужне Америке.

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Ел Нињо је природни климатски образац који се циклично понавља, а повезан је са загријавањем површинских вода Тихог океана, што директно утиче на кретање ваздушних маса, температуре и количину падавина на глобалном нивоу.

Метеоролози широм свијета упозоравају да је ријеч о историјском догађају са далекосежним посљедицама. Америчке федералне службе наводе да је извјесност појаве историјског феномена изузетно висока и да би по интензитету могао да надмаши све забиљежене од 1950. године до данас.

Адам Скејф, руководилац одјељења за дугорочне прогнозе у Британској метеоролошкој служби, упозорио је да би текућа година могла далеко да премаши сва досадашња искуства са овим феноменом.

Јапанска метеоролошка агенција званично је саопштила да је интензитет Ел Ниња достигао највиши ниво откако се врше мјерења, док Свјетска метеоролошка организација (СМО) наглашава да је ријеч о снази без преседана.

УН: Ова грдосија носи све пред собом

Уједињене нације (УН) упутиле су хитан међународни апел за помоћ заједницама које су већ на удару најјачег Ел Ниња у историји мјерења.

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Замјеник генералног секретара УН за хуманитарна питања и координатор за ванредне ситуације Том Флечер описао је овај феномен као "грдосију" и "куглу за рушење која ће протутњати кроз Латинску Америку, источну и јужну Африку, Азију и Пацифик, носећи екстремне врућине, суше и разорне поплаве".

Он је упозорио да се око 50 милиона људи широм свијета може суочити са драстичним недостатком хране и глађу.

Флечер је нагласио да су наредне двије недјеље "од пресудног значаја":

  • Сомалији, Етиопији и Кенији хитно су потребна финансијска средства и хуманитарне залихе прије него што стигну обилне кише.
  • Напори у јужној Африци су усмјерени на дистрибуцију сјемена и заштиту сточног фонда.
  • Истовремено, у Централној Америци угрожен је опстанак пољопривредника.
  • Земље Азије и Пацифика убрзано се спремају за потенцијалне суше, бујичне поплаве и циклоне.

УН су саопштиле да су већ издвојиле више од 50 милиона долара из Централног фонда за одговор на ванредне ситуације како би помогле 11 најугроженијих земаља, међу којима су Чад, Ел Салвадор, Етиопија, Сомалија и Јужни Судан.

Како ће Ел Нињо погодити дијелове свијета

  • Источна Африка: Током кишне сезоне од октобра до децембра очекују се знатно веће количине падавина од просјека, што ствара озбиљан ризик од поплава великих размјера.
  • Јужна Африка: Од новембра (уобичајеног почетка кишне сезоне) расте опасност од екстремне суше, што директно угрожава усјеве, залихе воде и егзистенцију становништва.
  • Југоисточна Азија: Знатно више температуре и мањак кише доносе топлотне ударе, притисак на пољопривреду и несташице воде, уз већ видљив пораст шумских пожара и густог дима.
  • Сјеверна и Јужна Америка: Повећане падавине очекују се на сјеверозападу САД и у јужним дијеловима западне Јужне Америке (већ забиљежене поплаве у Чилеу и басену ријеке Парана), као и у сјеверном дијелу Кариба. Насупрот томе, Централној Америци, јужним Карибима и Амазонији пријети катастрофална суша.

"Ел Нињо не можемо да зауставимо, али можемо да спријечимо његове најгоре посљедице по људе", поручују из Свјетске метеоролошке организације, преноси "Блиц".

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Тагови :

Ел Нињо

клима

климатске промјене

суша

Глад

несташица хране

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