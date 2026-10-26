Климатска неман пријети: УН упозоравају на несташицу хране

Аутор:АТВ редакција
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Најновије глобалне прогнозе указују на драстичне и потпуно супротстављене климатске екстреме које би незапамћено снажан феномен Ел Нињо могао да донесе широм планете.
Очекује се знатно влажније вријеме и разорне падавине у источној Африци, дијеловима Сјеверне Америке и на западу Јужне Америке, док се истовремено драматично повећава ризик од екстремних суша, несташица питке воде и колапса пољопривреде широм јужне Африке, југоисточне Азије, Централне Америке, Кариба и басена Амазона, који заузима приближно 40 одсто Јужне Америке.
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Ел Нињо је природни климатски образац који се циклично понавља, а повезан је са загријавањем површинских вода Тихог океана, што директно утиче на кретање ваздушних маса, температуре и количину падавина на глобалном нивоу.
Метеоролози широм свијета упозоравају да је ријеч о историјском догађају са далекосежним посљедицама. Америчке федералне службе наводе да је извјесност појаве историјског феномена изузетно висока и да би по интензитету могао да надмаши све забиљежене од 1950. године до данас.
Адам Скејф, руководилац одјељења за дугорочне прогнозе у Британској метеоролошкој служби, упозорио је да би текућа година могла далеко да премаши сва досадашња искуства са овим феноменом.
Јапанска метеоролошка агенција званично је саопштила да је интензитет Ел Ниња достигао највиши ниво откако се врше мјерења, док Свјетска метеоролошка организација (СМО) наглашава да је ријеч о снази без преседана.
Уједињене нације (УН) упутиле су хитан међународни апел за помоћ заједницама које су већ на удару најјачег Ел Ниња у историји мјерења.
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Замјеник генералног секретара УН за хуманитарна питања и координатор за ванредне ситуације Том Флечер описао је овај феномен као "грдосију" и "куглу за рушење која ће протутњати кроз Латинску Америку, источну и јужну Африку, Азију и Пацифик, носећи екстремне врућине, суше и разорне поплаве".
Drought here, floods there?
El Niño can shift rainfall patterns worldwide, putting crops and water supplies at risk.
What could the next season bring?
Explore the forecast map: https://t.co/bwQoPUr3E4 https://t.co/KOz8uVrnTo— EU Humanitarian Aid | Latin America & Caribbean (@ECHO_LatAm) October 19, 2026
Он је упозорио да се око 50 милиона људи широм свијета може суочити са драстичним недостатком хране и глађу.
Флечер је нагласио да су наредне двије недјеље "од пресудног значаја":
УН су саопштиле да су већ издвојиле више од 50 милиона долара из Централног фонда за одговор на ванредне ситуације како би помогле 11 најугроженијих земаља, међу којима су Чад, Ел Салвадор, Етиопија, Сомалија и Јужни Судан.
"Ел Нињо не можемо да зауставимо, али можемо да спријечимо његове најгоре посљедице по људе", поручују из Свјетске метеоролошке организације, преноси "Блиц".
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