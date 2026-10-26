Вакцина против рака смањила ризик од повратка болести

Аутор:АТВ редакција
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Прошло је 20 година откако су аустралијски истраживачи развили прву вакцину намијењену превенцији рака. Захваљујући ХПВ вакцини, Аустралија је на путу да постане једна од првих земаља које ће елиминисати рак грлића материце.
Сада научници остварују значајан напредак и у лијечењу рака коже.
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Персонализована вакцина против рака заснована на иРНК технологији успјешно је прошла клиничко испитивање фазе 3. У комбинацији са стандардном имунотерапијом смањила је ризик од поновне појаве меланома или смрти за 42 одсто у поређењу са применом само имунотерапије.
Резултати су представљени на конгресу Европског друштва за медицинску онкологију 2026. године, а планирано је да буду објављени у часопису New England Journal of Medicine.
Главна истраживачица Џорџина Лонг, медицинска онколошкиња са Аустралијског института за меланом, оцијенила је да резултати представљају значајан помак у приступу лијечењу рака, јер омогућавају прецизније усмјеравање имунског система на ћелије тумора.
Рано откривање меланома и других сумњивих промјена на кожи може значајно да повећа шансе за успјешно лијечење, због чега су редовни самопрегледи и превентивни дермоскопски прегледи од изузетног значаја.
Вакцину су развиле двије компаније, а намијењена је смањењу ризика од повратка меланома након операције.
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Најприје се анализира генетски материјал тумора сваког пацијента како би се идентификовале његове специфичне карактеристике, односно разлике у односу на здраве ћелије.
На основу тих података прави се персонализована иРНК вакцина која помаже имунском систему да препозна ћелије рака и усмјери одбрану организма на њих.
Вакцина се примјењује у комбинацији са лијеком пембролизумабом, који припада групи имунотерапијских лијекова.
Тумори могу да избјегну напад имунског система тако што ометају његово препознавање малигних ћелија. Пембролизумаб блокира један од механизама којима се тумор штити, омогућавајући имунским ћелијама да га препознају и нападну. Персонализована вакцина додатно усмјерава имунски одговор према специфичним карактеристикама тумора појединачног пацијента.
У клиничком испитивању фазе 3 учествовало је више од 1.100 пацијената на 157 локација широм свијета. Резултати су потврдили раније налазе испитивања фазе 2, објављеног 2024. године.
Посебно охрабрујући резултати забиљежени су код пацијената који су шест мјесеци након почетка лијечења били без знакова рака. У тој групи ризик од поновне појаве меланома или смрти био је мањи за 58 одсто у поређењу са пацијентима који су примали само пембролизумаб.
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Вакцина још није доступна пацијентима у Аустралији и Сједињеним Америчким Државама, а резултати испитивања ушли су у процес регулаторне процјене.
Ово истраживање посебно је значајно за Аустралију, која има једну од највиших стопа меланома у свијету. Према наводима истраживача, у тој земљи од овог облика рака умре једна особа на сваких шест сати.
Истраживачи сматрају да би успјех персонализоване иРНК вакцине против меланома могао да отвори пут развоју сличних терапија за друге врсте рака, нарочито оне код којих постојеће имунотерапије не дају задовољавајуће резултате.
Ипак, таква примјена још није потврђена. Досадашња истраживања иРНК вакцина за колоректални карцином и карциноме главе и врата нису показала смањење ризика од поновне појаве болести у испитиваним условима.
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Због тога се резултати испитивања ИНТерпатх-001 сматрају важним кораком у развоју персонализованог лијечења, али су потребна даља истраживања како би се утврдило колико је овај приступ ефикасан код других малигних болести.
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