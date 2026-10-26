Сутра је Света Петка: Ово су четири чудотворна извора на која народ вијековима хрли по лијек

Аутор:АТВ редакција
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Сутра је Света Петка, празник посвећен једној од најпоштованијих светитељки и највећој заштитници жена, дјеце, старих и немоћних.
Народна вјеровања и бројна свједочанства говоре да се управо на њен празник дешавају највећа чуда, а искрена молитва уз умивање водом са њених извора доноси спас и тјелесно исцјељење.
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Широм Србије налазе се светиње посвећене Преподобној мати Параскеви, а ово су четири мјеста на која народ вијековима хрли по лијек.
Прва коју ћемо поменути је калемегданска светиња у Београду. Извор смјештен уз саме зидине тврђаве надалеко је познат по светој води која лијечи очне болести и доноси пријеко потребни душевни мир.
Друга је манастир Извор код Параћина. У прелијепом амбијенту ријеке Грзе избијају љековити извори крај древног манастира гдје су, према предању, некада почивале мошти ове светитељке.
Трећи је извор у Жељезнику. Ушушкана у београдској Липовачкој шуми, ова светиња је деценијама мјесто наде за болесне, а народна предања чувају приче о чудесном повратку вида.
А четврти је извор у Винчи. Овај шумадијски бисер у срцу природе крије љековиту воду за коју се вијековима везују свједочанства о невјероватном олакшању најтежих тегоба.
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На дан Свете Петке строго је забрањено обављање тешких кућних послова. С обзиром на то да је светитељка цијели свој живот посветила невољнима, вјерници би празник требало да посвете молитви, милосрђу и помагању сиромашнима. Вјерује се да ће свако ко у уторак са покајањем и чистом вјером затражи помоћ од Свете Петке, добити исцјељење и осигурати заштиту свог дома током цијеле предстојеће зиме.
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