Умро глумац који је давао глас Душку Дугоушку и Патку Дачи

Аутор:АТВ редакција
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Познати гласовни глумац Ерик Бауза, који је позајмљивао глас неким од најчувенијих јунака из цртаних филмова "Лоонеy Тунес", преминуо је у 46. години.
Његова породица објавила је на Инстаграму да је глумац умро изненада. Бауза је током каријере позајмљивао глас бројним легендарним анимираним ликовима, међу којима су Душко Дугоушко, Патак Дача и Прасету.
Магазин "Вариетy" наводи да је узрок смрти хипертензивна кардиоваскуларна болест. Бауза је преминуо у недјељу у свом дому. До самог краја био је професионално активан. Позајмљивао је глас бројним ликовима у анимираном филму "Цоyоте вс. Ацме", а појавио се и у недавно објављеном филму "Форготен Исланд".
Ерик Бауза рођен је у Онтарију, у породици филипинског поријекла. Још као дијете био је велики љубитељ цртаних филмова "Луни Тунес", а посебно је волио да имитира гласове чувених јунака.
Оно што је тада била дјечја забава годинама касније претворило се у успјешну каријеру, током које је постао један од препознатљивих гласова нове генерације ових култних цртаних ликова.
(Мондо)
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