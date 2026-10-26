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Умро глумац који је давао глас Душку Дугоушку и Патку Дачи

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26.10.2026 13:03

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Душко дугоушко
Фото: Screenshot/Youtube

Познати гласовни глумац Ерик Бауза, који је позајмљивао глас неким од најчувенијих јунака из цртаних филмова "Лоонеy Тунес", преминуо је у 46. години.

Његова породица објавила је на Инстаграму да је глумац умро изненада. Бауза је током каријере позајмљивао глас бројним легендарним анимираним ликовима, међу којима су Душко Дугоушко, Патак Дача и Прасету.

Магазин "Вариетy" наводи да је узрок смрти хипертензивна кардиоваскуларна болест. Бауза је преминуо у недјељу у свом дому. До самог краја био је професионално активан. Позајмљивао је глас бројним ликовима у анимираном филму "Цоyоте вс. Ацме", а појавио се и у недавно објављеном филму "Форготен Исланд".

Ерик Бауза рођен је у Онтарију, у породици филипинског поријекла. Још као дијете био је велики љубитељ цртаних филмова "Луни Тунес", а посебно је волио да имитира гласове чувених јунака.

Оно што је тада била дјечја забава годинама касније претворило се у успјешну каријеру, током које је постао један од препознатљивих гласова нове генерације ових култних цртаних ликова.

(Мондо)

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Тагови :

глумац

преминуо глумац

цртани филм

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