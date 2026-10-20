Изложба „Фочански соко“ у Музеју Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Изложба „Фочански соко“ биће отворена у Музеју Републике Српске у Бањалуци у четвртак, 22. октобра 2026. године, са почетком у 19 часова. Изложба је приређена поводом обиљежавања 130 година од оснивања Соколског друштва у Фочи.
Почеци соколског покрета у Фочи везују се за љето 1893. године, када је студент медицине Ристо Јеремић иницирао оснивање соколског друштва. Од тада се може пратити дјеловање овог спортског, културног и националног друштва, које је оставило значајан траг у историји Фоче.
Аутор изложбе је Данко Михајловић, кустос-историчар. Изложба представља грађу Музеја Старе Херцеговине, као и материјал из породичних архива Јеремића, Хаџивуковића и Грујичића.
Посјетиоци ће имати прилику да погледају оригиналне артефакте и реплике, као и 20 паноа на којима су хронолошким редом представљене активности Соколског друштва у периоду од 1893. до 1941. године.
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