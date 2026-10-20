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Изложба „Фочански соко“ у Музеју Републике Српске

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20.10.2026 11:37

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Музеј Републике Српске у Бањалуци чува богато културно-историјско насљеђе, археолошке налазе, етнолошку грађу и свједочанства о прошлости ових простора.
Фото: Srna

Изложба „Фочански соко“ биће отворена у Музеју Републике Српске у Бањалуци у четвртак, 22. октобра 2026. године, са почетком у 19 часова. Изложба је приређена поводом обиљежавања 130 година од оснивања Соколског друштва у Фочи.

Почеци соколског покрета у Фочи везују се за љето 1893. године, када је студент медицине Ристо Јеремић иницирао оснивање соколског друштва. Од тада се може пратити дјеловање овог спортског, културног и националног друштва, које је оставило значајан траг у историји Фоче.

Аутор изложбе је Данко Михајловић, кустос-историчар. Изложба представља грађу Музеја Старе Херцеговине, као и материјал из породичних архива Јеремића, Хаџивуковића и Грујичића.

Посјетиоци ће имати прилику да погледају оригиналне артефакте и реплике, као и 20 паноа на којима су хронолошким редом представљене активности Соколског друштва у периоду од 1893. до 1941. године.

"Фочански соко" плакат
"Фочански соко" плакат
Ustupljena fotografija

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Тагови :

Музеј Републике Српске

Фочански соко

изложба

Бања Лука

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