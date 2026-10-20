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Каран осудио дрски чин вријеђања српског народа, надлежни да предузму законом прописане мјере

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20.10.2026 12:10

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Фото: ATV

Натпис "геноцидаши" на муралу српске тробојке у Источном Сарајеву је тешка увреда за српски народ, његову историју, достојанство и национални идентитет, истакао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Предсједник Српске је у изјави за Срну најоштрије осудио овај дрски чин којим се директно вријеђа српски народ и осјећања грађана Републике Српске.

- Српски народ је слободарски народ, који је у најтежим историјским временима подносио огромне жртве у борби против окупације, фашизма и угњетавања. Зато је овај чин вандализма не само дубоко увредљив, већ и неправедан према његовој историји и жртвама - нагласио је Каран.

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Он је рекао да од надлежних институција очекује да без одгађања утврде све околности овог догађаја, идентификују одговорне и предузму законом прописане мјере.

Источно Сарајево натпис

Република Српска

На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано "геноцидаши"

- Српски народ никоме не оспорава право на идентитет, али исто тако не пристаје да се његово име, историја и слободарска традиција понижавају. Српска тробојка је симбол нашег поноса, слободе, трајања и њене боје не може оскрнавити ничија мржња кроз увредљиви натпис - истакао је Каран.

Он је поручио да мир, стабилност и међусобно уважавање немају алтернативу, а они који својим поступцима настоје да подигну тензије морају бити свјесни одговорности коју такво понашање носи.

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Тагови :

Синиша Каран

транспаренти

тробојка

Источно Сарајево

Република Српска

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