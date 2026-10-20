Ћосић: Мржња према Србима манифестована и кроз увредљиви графит на српској застави

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић изјавио је да увредљива порука на муралу српске тробојке у Источном Новом Сарајеву манифестује мржњу према Србима која је почела да се испољава оног дана када је убијен српски сват на Башчаршији.
"Данас је та иста мржња манифестована кроз увредљиви графит `геноцидаши` на муралу, а реализују га двије различите генерације задојене истим принципима и осјећањима мржње према свему што је српско", рекао је Ћосић Срни.
Он је навео да 1992. године ниједан Србин није био спреман да започне рат и жртвује мир због тога што можда не воли муслимане.
"Не постоји ниједан Србин који мрзи муслимане Бошњаке, већ нас они једноставно не интересују. Интересују нас као народ поред ког треба да живимо, са којим треба да послујемо, функционишемо и радимо, што је сасвим нормално, али осјећања мржње немамо", рекао је Ћосић.
Он је истакао да написати "геноцидаши" на уставној застави Републике Српске говори о степену и интензитету мржње.
Република Српска
На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано "геноцидаши"
"Мржња уништи онога ко је испољава и кога обузима", рекао је Ћосић.
Он је оцијенио да је можда и боље да има оваквих порука и да се суштински зна да БиХ на овакав начин не може никада да функционише.
Ћосић претпоставља да овај увредљиви графит има везе са јучерашњим билбордима са фотографијом муслиманског ратног лидера Алије Изетбеговића, уз поруку да 23 године након његове смрти крваве руке нису опране, нити су одговорни за муслиманске злочине над Србима заборављени.
Он је навео да је ријеч о исправној поруци, јер је Алија Изетбеговић био највећи заговорник рата зарад такозване независности БиХ.
Ћосић је указао да нико није отишао у Сарајево и поставио билборде са том поруком, већ је то учињено у Источном Сарајеву.
"Али, када неко дође у ваше двориште и на тај начин вас вријеђа, то говори о свијести тих људи", закључио је Ћосић, преноси Срна.
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