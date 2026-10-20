Ћутање студената из Србије о увредљивим транспарентима - разочарење и ударац међусобном повјерењу

Аутор:АТВ редакција
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Ћутање студената из Србије о транспарентима увредљивим за Републику Српску и српски народ је озбиљно разочарење и ударац међусобном повјерењу, истакли су у заједничком саопштењу Унија студената Републике Српске и Студентски парламент Универзитета у Источном Сарајеву.
"Не можемо градити однос узајамног поштовања док питања која нас непосредно погађају остају без одговора", истакнуто је у саопштењу.
Из ове двије студентске организације истакли су да су раније упутили питања студентима у Србији чији одговор још очекују, док је из Сарајева стигла осуда закључака студената из Републике Српске и њихов позив надлежним институцијама да поступају.
"Тако су питања о порукама које су погодиле студенте у Републици Српској потиснута, а у центар пажње стављени су они који су затражили одговоре. На такву замјену теза не пристајемо. Студентски парламент Универзитета у Сарајеву може изнијети своје примједбе, али његова реакција не може замијенити изјашњавање колега из Србије", истиче се у саопштењу.
Студенти из Републике Српске нагласили су да су поруком "Дрина је кичма, а не граница" изразили повезаност народа, породица, културе и младих са њене обје стране, те да стоје иза тог значења и не прихватају да се оно занемарује приликом тумачења њихових закључака.
"Одлучно одбацујемо увредљиве квалификације на рачун Републике Српске и српског народа и остајемо при усвојеним закључцима. Нашу приврженост Републици Српској, вјери, традицији и заједништву заступаћемо јасно и достојанствено. За то нам није потребно одобрење других студентских организација", поручили су студенти.
Из Уније студената и Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву навели су да их подршка више хиљада студената исказана на Збору студената Српске 15. октобра обавезује да досљедно и истрајно заступају усвојене закључке.
"Ни осуде, ни преусмјеравање пажње на нашу реакцију неће нас навести да одустанемо од питања због којих је скуп сазван. Наши ставови су јавни, питања су конкретна и очекујемо једнако јасне одговоре од студената из Србије", закључено је у саопштењу.
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