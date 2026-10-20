Мотоциклиста (38) погинуо у тешкој саобраћајној несрећи код Приједора

Аутор:АТВ редакција
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Мотоциклиста Б.К. (38) из Приједора погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се синоћ догодила у Брезичанима код Приједора, потврђено је АТВ-у у Окружном јавном тужилаштву у Приједору.
Несрећа се догодила синоћ око 19.25 часова на магистралном путу Приједор – Нови Град.
“У несрећи су учествовали мотоцикл “јамаха” и аутомобиле са приколицом”, наводе у ОЈТ Приједор.
Увиђај на лицу мјеста извршио је дежурни тужилац ОЈТ Приједор. Тачне околности и узрок несреће се истражују.
Због увиђаја саобраћај на овој дионици пута обио је обустављен од 19:40 до 00:40 часова.
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