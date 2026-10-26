Отворио врата, па убацио бомбу: Маникир покушао да разнесе комшије

Аутор:АТВ редакција
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У граду Обу, у Новосибирској области у Русији, ухапшен је четрдесетогодишњи маникир, запослен у козметичком салону, који је покушао да разнесе своје комшије.
Како наводи „База”, он је оптуживао комшиницу да води „крек кућу”, мјесто гдје долазе људи како би конзумирали наркотике, и са њом је већ дуже вријеме био у сукобу.
У експлозији, која се догодила 21. октобра увече, повријеђене су двије особе.
Према наводима истражитеља, осумњичени је ушао у стан у улици Бољшаја и унутра бацио експлозивну направу. У стану су се у том тренутку налазиле двадесетдеветогодишња жена и њен познаник, стар 30 година.
„База” преноси да су жртве спавале, а да су врата стана била откључана. Експлозија је изазвала пожар. Мушкарац је задобио тешке опекотине, а обје жртве су хоспитализоване. Из суда је саопштено да су преживјели захваљујући правовременој медицинској интервенцији.
Према наводима овог канала, осумњичени, идентификован као Јевгениј Х., радио је у козметичком салону под називом „Златна рибица”.
У слободно вријеме је, наводно, трагао за мјестима која посјећују корисници дрога, понекад уз помоћ истомишљеника, а затим је о томе обавјештавао чланове породица тих особа.
Мушкарца су ухапсили припадници полиције и Федералне службе безбједности (ФСБ).
Оптужен је за покушај убиства двије особе, извршен на начин који је представљао опасност за јавност. Градски суд у Обу му је 23. октобра одредио притвор.
Истражитељи тренутно утврђују околности инцидента. Ток истраге надгледа Тужилаштво Новосибирске области, преноси Курир.
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