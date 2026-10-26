Зеленски предложио продужење ванредног стања за још три мјесеца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Украјински предсједник Володимир Зеленски поднио је Врховној ради Украјине приједлоге закона о продужењу ванредног стања и мобилизације у земљи за још 90 дана, наводи се на интернет страници украјинског Парламента.
Документе ће сада размотрити надлежни одбор, након чега ће бити стављени на гласање свим посланицима.
Економија
Министарство објаснило зашто неки студенти нису добили једнократну помоћ
Ванредно стање и општа мобилизација уведени су у Украјини 24. фебруара 2022. године. Ово ће бити 21. продужење тих мјера.
Због сталног продужавања ванредног стања и мобилизације, у Украјини се не одржавају парламентарни, предсједнички ни локални избори.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
12
17
10
17
07
17
00
16
53
Тренутно на програму