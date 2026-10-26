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Зеленски предложио продужење ванредног стања за још три мјесеца

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26.10.2026 12:23

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Зеленски предложио продужење ванредног стања за још три мјесеца
Фото: Tanjug/AP/Omar Havana

Украјински предсједник Володимир Зеленски поднио је Врховној ради Украјине приједлоге закона о продужењу ванредног стања и мобилизације у земљи за још 90 дана, наводи се на интернет страници украјинског Парламента.

Документе ће сада размотрити надлежни одбор, након чега ће бити стављени на гласање свим посланицима.

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Ванредно стање и општа мобилизација уведени су у Украјини 24. фебруара 2022. године. Ово ће бити 21. продужење тих мјера.

Због сталног продужавања ванредног стања и мобилизације, у Украјини се не одржавају парламентарни, предсједнички ни локални избори.

(Срна)

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Тагови :

Володимир Зеленски

Украјина

Ванредно стање

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