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Оливер упецао чудовиште од 2,92 метра и шокирао свијет

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26.10.2026 12:43

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Њемачки риболовац Оливер Шефер (34) уловио је сома дугог 2,92 метра.
Фото: Screenshot/Instagram

Њемачки риболовац Оливер Шефер (34) уловио је сома дугог 2,92 метра током риболовачког такмичења у пољском граду Рибнику, а ријеч је о свјетском рекорду у дужини ове врсте рибе, преноси Билд.

Шефер из мјеста Калмут у општини Мехерних у Њемачкој уловио је џиновског сома током дводневног такмичења одржаног 10. и 11. октобра, на којем је учествовало око 150 риболоваца из различитих европских земаља.

Рекордни улов

На такмичење је дошао са пријатељем из Холандије Кевином Кремерсом (31), са којим је формирао тим.

Шефер је испричао да је одмах након што је риба загризла мамац схватио да је ријеч о великом примјерку, али да је њену стварну величину открио тек када је први пут изронила на површину.

Борба са сомом трајала је дуже од 30 минута, док је Кремерс управљао чамцем и покушавао да га одржи на правцу упркос јаком вјетру.

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Након што су рибу извукли до обале, судије су измјериле њену дужину и утврдиле да износи 292 центиметра.

„Тек тада смо схватили да имамо свјетски рекорд”, рекао је Шефер.

Сом је враћен у воду

Према писању њемачког листа, ријеч је о истој риби која је и претходне године измјерена као рекордни примјерак, а која је у међувремену постала крупнија, али није додатно порасла у дужину.

Такмичење је окупило 70 тимова, а Шефер и Кремерс завршили су на другом мјесту јер је други тим уловио већи број риба.

Шефер је објаснио да су користили гумени мамац који опонаша плијен и привлачи предаторе.

Након мјерења, сом је враћен у воду. Риболовци су га до обале пренијели на посебној подлози како би заштитили његову слузокожу, а затим су га пустили назад у језеро, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Сом

Њемачка

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