Мистерија у Приједору: Дјевојке излијепиле стикере по ауту и нестале

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашњи призор затекао је двадесетогодишњег Горана Јеличића на паркингу у центру Приједора, гдје су три непознате дјевојке усред ноћи његов "голф 7.5 Р" прекриле са око 700 шарених наљепница, а потом нестале без трага.
Ко је организовао ову несвакидашњу "акцију" и због чега, још је мистерија.
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Јеличић, који већ годину и по живи и ради у Њемачкој као возач грађевинских машина, ових дана је стигао у родни Приједор на краћи одмор. Са собом је довезао и свој „голф 7.5 Р“, за који каже да је једини такав аутомобил у граду, пише "инфоприједор.ба".
Те вечери окупио је друштво у свом стану, а дружење је, како каже, протекло у потпуно опуштеној и пријатељској атмосфери. Све до око два часа послије поноћи, када је услиједио позив који нико није очекивао.
"Негдје око два часа послије поноћи, два друга која су требала доћи раније на дружење назвала су ме и рекла да одмах сиђем до паркинга јер ми неко нешто лијепи на ауто. Када су пришли аутомобилу, видјели су три дјевојке како лијепе стикере у различитим бојама. Тек када су ме позвали, оне су се разбјежале. Брзо сам сишао и кренули смо у потрагу за њима. Тражили смо их скоро два сата, али их нисмо пронашли. Не знамо ни ко су ни којим поводом су то урадиле", испричао је Јеличић.
Потрага је завршена безуспјешно, али их је оно што су затекли на паркингу оставило у још већем чуду. „Голф“ је био готово потпуно прекривен наљепницама.
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"Било их је сигурно око 700 по читавом аутомобилу. Требало ми је доста времена да их све скинем и оперем ауто, који је био сав љепљив. Не пада ми нико на памет ко би у то доба ноћи дошао да уради тако нешто", каже Горан.
Покушао је да пронађе одговор и међу пријатељима. Позвао је неколико својих пријатељица и питао их да ли можда оне стоје иза необичне „акције“. Готово све су негирале било какву повезаност са догађајем.
Ипак, једна пријатељица, коју Горан описује као особу блиску попут сестре, испричала му је да је те вечери пролазила тим дијелом града са друштвом. Видјела је, каже, три аутомобила и десетак дјевојака, па помислила да је некоме рођендан и да су се окупиле како би украсиле аутомобиле.
Додатну информацију Горан је добио од својих другова који су дјевојке видјели изблиза.
"Рекли су ми да су биле веома младе, можда 18 или 19 година, и да уопште нису биле обучене за излазак. Као да су изашле из стана само да би то урадиле. Због свега тога, мени је ово права мистерија. Баш бих волио да сазнам ко су и којим поводом су то урадиле", каже Јеличић.
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Иако би овакав призор многе власнике аутомобила разљутио, Горан каже да нема љутње.
"Уопште нисам љут. Само ме занима коме је тако нешто пало на памет. Још увијек чекам поруку, али изгледа да и оне чекају да се ја вратим у Њемачку, па ће је онда написати", кроз осмијех прича Горан.
Случај није пријавио полицији, јер на аутомобилу, према његовим ријечима, није причињена материјална штета. Остало је само љепило које није било могуће у потпуности уклонити првим прањем, али вјерује да ће након још неколико прања и оно нестати.
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