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У Сарајеву до 12 часова гласало 426 бирача у Амбасади Србије

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25.10.2026 14:10

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У Амбасади Републике Србије у Сарајеву на бирачком мјесту број 10 пријављено је 1339 гласача, а до 12 часова гласало је 426 бирача.
Фото: АТВ

У Амбасади Републике Србије у Сарајеву на бирачком мјесту број 10 пријављено је 1339 гласача, а до 12 часова гласало је 426 бирача.

Није било проблема, лако сам одлучио за кога ћу да гласам, рекао је један од гласача, док је други додао да глас значи много и да би сви требали да изађу да гласају.

Гласасање протиче без проблема, а бирачко мјесто отворено је у 7 часова, а затвара се у 20 часова.

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