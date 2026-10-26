Oпрез приликом куповине огрева: Како заштитити свој новчаник од превара?

Аутор:АТВ редакција
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Купујете дрва за огрев и питате се да ли сте добили количину коју сте платили? Разлика између просторног и кубног метра може да буде пресудна.
Куповина огревног дрвета на први поглед дјелује једноставно: договорите цијену, наручите неколико метара и сачекате камион. Ипак, управо тада може да настане забуна. Просторни метар није исто што и кубни метар пуног дрвета, а начин слагања може значајно да утиче на количину коју купац добија.
Ево шта треба провјерити прије него што платите испоруку. Када стигну дрва за огрев, многи купци процјењују количину погледом: да ли је камион пун, колико има цепаница и да ли гомила изгледа довољно велика за договорену цијену. Међутим, таква процјена није поуздана.
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Проблем је у томе што се израз „метар дрва“ често користи без прецизирања мјерне јединице. Купац може да очекује кубни метар пуног дрвета, док је продавац обрачунао просторни метар, који укључује и празнине између сложених комада.
Зато није довољно питати само колико кошта метар. Важно је унапријед знати шта се тачно купује, како се количина обрачунава и на који начин може да се провјери приликом испоруке.
Разлика између ове двије мјере једна је од најважнијих ствари које треба разумјети приликом куповине огрева. Просторни метар представља цјепанице који заузима простор димензија један метар дужине, један метар висине и један метар ширине. У тај простор улазе и саме цепанице и празнине између њих.
Кубни метар пуног дрвета представља запремину самог дрвета, без простора између комада. Због тога један просторни метар сложених цепаница не садржи један кубни метар пуног дрвета. У стручним материјалима за огревно дрво као оријентациона вриједност наводи се око 0,69 кубних метара пуног дрвета по просторном метру, мада стварни однос зависи од облика, димензија и начина слагања цјепаница.
Другим ријечима, није аутоматски знак преваре ако у просторном метру нема кубик пуног дрвета. То су двије различите јединице мјере. Проблем настаје ако се купцу не каже јасно која је мјера уговорена или ако испоручена количина не одговара договору.
Ако је договорена испорука сложених дрва, основна провјера почиње мјерењем цјепаница. За правилно измјерену количину потребно је утврдити његове димензије.
Поступак је једноставан:
Провјерите дужину цјепаница. Мјери се растојање од једног до другог краја наслаганих дрва.
Измјерите висину. Ако цјепаница није свуда исте висине, измјерите је на више мјеста и забиљежите одступања.
Измјерите дубину, односно ширину цјепаница. Важно је да знате колико простора дрва заузимају у трећој димензији.
Помножите димензије. За правилан квадар запремина се рачуна формулом: дужина × висина × ширина.
Упоредите резултат са договореном количином. Провјерите да ли је продавац уговорио просторне метре, кубне метре пуног дрвета или неку другу мјеру.
На примјер, ако цјепаница има дужину два метра, висину један метар и дубину један метар, заузима два кубна метра простора, односно два просторна метра сложеног огрева ако су испуњени услови за такво обрачунавање.
То, међутим, не значи да садржи два кубна метра пуног дрвета. Празнине између цепаница и даље улазе у измјерену запремину. Код неправилног или неуједначеног цјепаница потребно је пажљивије мјерење. Ако је договорена мјера пуног дрвета, сама запремина цјепаница није довољна да се та количина поуздано утврди.
На количину која може да стане у одређени простор утичу дужина, дебљина и облик цепаница, као и начин на који су наслагане. Када су комади правилно поређани, лакше је измјерити димензије и упоредити испоруку са договором. Ако су дрва неуредно набацана, укрштена или остављају неуобичајено велике празнине, запремина такве гомиле не може се једноставно поредити са запремином правилно сложеног огрева.
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Због тога је корисно да се начин испоруке договори унапријед. Ако се дрва продају по просторном метру сложеног дрвета, купац треба да зна како се та мјера утврђује. Ако се продају расута, у приколици или камиону, не треба аутоматски претпоставити да запремина возила представља исту количину као правилно сложен огрев. Фотографисање испоруке и мјерење прије помјерања дрва могу бити корисни ако касније дође до неспоразума.
Прије него што прихватите испоруку, провјерите неколико ствари:
Договорену јединицу мјере: Да ли је цијена обрачуната по просторном метру, кубном метру пуног дрвета или другој мјери?
Број наручених јединица: Колико је метара договорено и да ли је количина јасно наведена у поруци, понуди или рачуну?
Димензије цјепаница: Ако је могуће, измјерите дужину, висину и дубину прије него што се дрва разнесу.
Начин слагања: Неуредно набацана дрва не треба поредити са правилно сложеним дрветом без одговарајућег начина мјерења.
Врсту и стање дрвета: Провјерите да ли је испоручена договорена врста и да ли стање дрвета одговара ономе што вам је обећано.
Превоз и истовар: Утврдите да ли су укључени у цијену или се посебно наплаћују.
Доказ о куповини: Сачувајте рачун, потврду, поруке са продавцем и друге податке о договореној количини.
Ако количина дјелује мања од наручене, најбоље је да одмах забиљежите димензије, фотографишете испоруку и покушате да разјасните разлику са продавцем. Много је теже провјеравати количину након што су дрва размјештена, исјечена или помијешана са раније набављеним огревом.
Први корак је да упоредите стварно измјерену количину са оним што је договорено. Важно је да обје стране користе исту јединицу мјере. Поређење просторних метара са кубним метрима пуног дрвета може довести до погрешног закључка. Ако постоји разлика, продавцу треба предочити конкретне податке: договорену количину, измјерене димензије, фотографије и доказ о плаћању.
Ако проблем не може да се ријеши договором, потрошач може да потражи савјет надлежног удружења за заштиту потрошача или да се обрати надлежним институцијама, у зависности од околности куповине. Код трговине огревним дрветом важно је да купац прије куповине буде обавијештен о јединици мјере и цијени, као и о евентуалним додатним трошковима. Роба треба да одговара уговореној количини и квалитету.
Чак и када је количина правилно измјерена, остаје питање квалитета. Влажно дрво може лошије да сагоријева, јер се дио енергије троши на испаравање воде. Зато није довољно упоредити само цијену и број метара. На исплативост куповине утичу и врста дрвета, његова влажност, димензије цепаница и трошкови сјечења, цепања, превоза и складиштења.
Ако купујете дрва која су представљена као сува, питајте како је то утврђено. Када је потребно, влажност може да се провјери одговарајућим мјерачем, уз правилно мјерење на свјеже отвореној површини дрвета. Спољашњи изглед или сува кора сами по себи нису довољни да поуздано покажу колико је дрво суво.
Прије него што наручите огрев, питајте продавца: „Да ли цијену обрачунавате по просторном метру сложеног дрвета или по кубном метру пуног дрвета?“ Одговор може да спријечи неспоразум и омогући вам да правилно упоредите понуде различитих продаваца.
Када дрва стигну, провјерите договорену мјеру, димензије цјепаница и рачун, а евентуалну разлику документујте одмах. Тако ћете лакше утврдити да ли сте добили уговорену количину и избјећи да цијену огрева процјењујете само на основу изгледа камиона или величине гомиле. Код куповине дрва није пресудно само колико сте платили, већ и која је количина уговорена, како се мјери и какав квалитет дрвета добијате, преноси Каматица.
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