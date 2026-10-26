Намирнице које треба имати у кући у случају нестанка струје или прекида снабдијевања

Аутор:АТВ редакција
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Дуготрајни нестанци струје, поплаве или прекиди у снабдијевању могу за кратко вријеме да отежају куповину основних намирница. Зато њемачке надлежне службе савјетују грађанима да код куће имају довољно хране и воде да, по могућности, десет дана могу да издрже без одласка у продавницу.
Препорука је да се залихе стварају постепено. Чак и количине довољне за најмање три дана представљају користан почетак, наводи њемачка Савезна служба за заштиту становништва и помоћ у катастрофама, ББК.
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На њемачком државном порталу за прехрамбену сигурност објављен је примјер десетодневних залиха за једну особу, заснован на дневном уносу од приближно 2.200 калорија.
То је оквир за планирање куповине, а количине и избор хране треба прилагодити броју укућана, њиховим потребама, алергијама и начину исхране. Приликом избора важно је рачунати и на могућност нестанка струје, због чега се овај примјер не ослања на замрзнуте намирнице.
Према списку који преноси Феникс магазин, оквирне залихе за једну особу за десет дана обухватају:
У групи житарица препоручују се интегрални хлеб са одговарајућим роком трајања, двопек, овсене и друге житне пахуљице, тјестенина и пиринач. На списку је и кромпир, који треба чувати у одговарајућим условима.
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За залихе поврћа предложени су грашак и шаргарепа у конзерви, боранија, црвени и кисели купус, кукуруз, печурке, цвекла, шпаргле и кисели краставци, као и црни лук.
Воћне залихе могу да обухвате воће у теглама и конзервама, суве шљиве, суво грожђе и љешнике. Свјеже воће треба бирати према томе колико дуго може да се чува.
Важно је провјерити и начин припреме. Суве намирнице попут пиринча и тјестенине захтијевају воду и могућност кувања, док је дио хране из конзерви спреман за јело.
На пренијетом списку налазе се и двије литре трајног млијека, 500 грама тврдог сира, туњевина и сардине у конзерви, рибљи филети у сосу, месни наресци, паштета, трајна кобасица и јаја.
При куповини је неопходно провјерити декларацију. Нису сви сиреви, месне прерађевине и други производи погодни за чување ван фрижидера, па избор треба ускладити са могућношћу дужег прекида напајања.
Корисно је имати и брашно, јодирану со, шећер, мед, џем, кекс, чоколаду, инстант супе и готова јела у конзервама. Вегетаријанци и особе са посебним режимом исхране списак треба да прилагоде одговарајућим замјенама.
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Количину воде потребно је прилагодити броју чланова домаћинства и њиховим потребама. При планирању треба узети у обзир и воду потребну за припрему оброка.
Поред воде, на списку који преноси Феникс магазин налазе се инстант кафа, црни чај и лимунов сок, у складу са навикама укућана.
Кућну резерву није потребно набавити одједном. Препорука ББК је да грађани при редовној куповини узму понеки додатни производ, затим га користе у свакодневној исхрани и надокнаде при сљедећем одласку у продавницу.
Прво треба трошити намирнице којима раније истиче рок трајања. Тако се залихе одржавају без непотребног бацања хране, а трошак распоређује на више куповина.
(Блиц)
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