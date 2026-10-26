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Намирнице које треба имати у кући у случају нестанка струје или прекида снабдијевања

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26.10.2026 13:34

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Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Фото: Pixabay

Дуготрајни нестанци струје, поплаве или прекиди у снабдијевању могу за кратко вријеме да отежају куповину основних намирница. Зато њемачке надлежне службе савјетују грађанима да код куће имају довољно хране и воде да, по могућности, десет дана могу да издрже без одласка у продавницу.

Препорука је да се залихе стварају постепено. Чак и количине довољне за најмање три дана представљају користан почетак, наводи њемачка Савезна служба за заштиту становништва и помоћ у катастрофама, ББК.

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Списак је прилагођен потребама једне особе

На њемачком државном порталу за прехрамбену сигурност објављен је примјер десетодневних залиха за једну особу, заснован на дневном уносу од приближно 2.200 калорија.

То је оквир за планирање куповине, а количине и избор хране треба прилагодити броју укућана, њиховим потребама, алергијама и начину исхране. Приликом избора важно је рачунати и на могућност нестанка струје, због чега се овај примјер не ослања на замрзнуте намирнице.

Према списку који преноси Феникс магазин, оквирне залихе за једну особу за десет дана обухватају:

  • Воду и друге течности (око 20 литара)
  • Житарице, хљеб и кромпир (око 3 килограма)
  • Поврће и махунарке (око 4 килограма)
  • Воће и орашасти плодови (око 2.5 килограма)
  • Млијеко и млијечни производи (око 2.5 килограма)
  • Месо, риба, јаја и месне прерађевине (око 1.2 килограма)
  • Масти и уља (око 300 грама)

Шта ставити у кућну резерву

У групи житарица препоручују се интегрални хлеб са одговарајућим роком трајања, двопек, овсене и друге житне пахуљице, тјестенина и пиринач. На списку је и кромпир, који треба чувати у одговарајућим условима.

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За залихе поврћа предложени су грашак и шаргарепа у конзерви, боранија, црвени и кисели купус, кукуруз, печурке, цвекла, шпаргле и кисели краставци, као и црни лук.

Воћне залихе могу да обухвате воће у теглама и конзервама, суве шљиве, суво грожђе и љешнике. Свјеже воће треба бирати према томе колико дуго може да се чува.

Важно је провјерити и начин припреме. Суве намирнице попут пиринча и тјестенине захтијевају воду и могућност кувања, док је дио хране из конзерви спреман за јело.

Трајно млијеко, конзерве и намирнице које се лако припремају

На пренијетом списку налазе се и двије литре трајног млијека, 500 грама тврдог сира, туњевина и сардине у конзерви, рибљи филети у сосу, месни наресци, паштета, трајна кобасица и јаја.

При куповини је неопходно провјерити декларацију. Нису сви сиреви, месне прерађевине и други производи погодни за чување ван фрижидера, па избор треба ускладити са могућношћу дужег прекида напајања.

Корисно је имати и брашно, јодирану со, шећер, мед, џем, кекс, чоколаду, инстант супе и готова јела у конзервама. Вегетаријанци и особе са посебним режимом исхране списак треба да прилагоде одговарајућим замјенама.

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Воду планирати и за припрему хране

Количину воде потребно је прилагодити броју чланова домаћинства и њиховим потребама. При планирању треба узети у обзир и воду потребну за припрему оброка.

Поред воде, на списку који преноси Феникс магазин налазе се инстант кафа, црни чај и лимунов сок, у складу са навикама укућана.

Залихе правити постепено, уз редовну куповину

Кућну резерву није потребно набавити одједном. Препорука ББК је да грађани при редовној куповини узму понеки додатни производ, затим га користе у свакодневној исхрани и надокнаде при сљедећем одласку у продавницу.

Прво треба трошити намирнице којима раније истиче рок трајања. Тако се залихе одржавају без непотребног бацања хране, а трошак распоређује на више куповина.

(Блиц)

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Тагови :

Намирнице

нестанак струје

храна и пиће

ванредна ситуација

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