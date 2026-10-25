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Правило 21-18-16 може да смањи рачун за гријање током зиме

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25.10.2026 10:33

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Бијела соба са радијатором и отвореним прозором.
Фото: Ksenia Chernaya/Pexels

Правило 21-18-16 подразумијева различите температуре у просторијама и може да помогне да смањите потрошњу енергије за гријање.

Већ смањење температуре за један степен може да донесе и до шест одсто нижи рачун за гријање. На годишњем нивоу таква промјена може да значи примјетну уштеду. Још бољи ефекат може да се постигне такозваним зонским гријањем.

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Једноставно правило за уштеду

Правило 21-18-16 подразумијева различите температуре у просторијама, у зависности од тога колико често их користите и шта у њима радите. Како то изгледа у пракси?

Дневну собу и друге просторије у којима проводите највише времена требало би да загријавате на 21 степен. То је компромис између удобности и економичности. Више температуре нису неопходне, а стварају додатне трошкове.

А спаваћа соба? Овдје је оптимална температура око 18 степени. Хладнији ваздух не само да погодује бољем одмору, већ омогућава и уштеду. Стручњаци наводе да неким људима може да одговара и нижа температура, чак и 16 степени, док температура изнад 19-20 степени може негативно да утиче на квалитет сна.

радијатор гријање
радијатор гријање
АТВ

Температура од око 16 степени предвиђена је за просторије у којима се краће задржавате, попут ходника, остава и подрума. Ипак, ни њих не треба превише расхлађивати. Када топао и влажан ваздух дође у додир са хладним зидовима или прозорима, влага може да се кондензује на тим површинама и створи услове за развој буђи.

Зашто треба да имате различите температуре у просторијама?

Примјена правила 21-18-16 може да смањи трошкове гријања за 10 до 20 одсто у поређењу са одржавањем исте температуре у цијелој кући, а може повољно да утиче и на здравље укућана.

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Оптимална температура за спавање је између 16 и 19 степени. Виша температура може да доведе до плићег сна, честих буђења и осјећаја умора током дана. С друге стране, у дневној соби, у којој често одмарате без веће физичке активности, виша температура пружа удобност.

(Мондо)

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Тагови :

гријање

радијатори

зима

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