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Подигнута нова оптужница у случају "Бањска"

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26.10.2026 14:28

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Полицајци на Косову и Метохији у униформама.
Фото: Танјуг

Специјално тужилаштво самопроглашеног Косова подигло је оптужницу против Србина чији су иницијали С.Р. у случају "Бањска".

Оптужница је достављена Основном суду у Приштини, а терети Србина за тероризам и тешка дјела против уставног уређења.

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Према оптужници, С.Р. је 24. септембра 2023. године у селу Бањска код Звечана учествовао у нападу на припаднике полиције самопроглашеног Косова као "дио организоване и тешко наоружане терористичке групе", преноси "Косово онлајн".

Основни суд у Приштини је 24. априла изрекао пресуду оптуженима за догађаје у Бањској, којом су Владимир Толић и Благоје Спасојевић осуђени на доживотну казну затвора, а Душан Максимовић на 30 година.

Њих тројица оптужени су за наводни напад на "уставни поредак и безбједност Косова и тероризам", а ухапшени су непосредно након дешавања у Бањској 2023. године и од тада су у притвору.

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Они су дио оптужнице коју је Специјално тужилаштво самопроглашеног Косова подигло 11. септембра 2024. године против 45 особа.

(Срна)

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Тагови :

Бањска

Косово и Метохија

Оптужница

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