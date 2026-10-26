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Нетанјаху и Кац негирали наводе о плану за ескалацију сукоба са Техераном

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26.10.2026 15:16

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Нетанјаху и Кац негирали наводе о плану за ескалацију сукоба са Техераном
Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Канцеларија израелског премијера Бењамина Нетанјахуа демантовала је медијске извјештаје о планираној војној ескалацији са Ираном.

Како је наведено, ријеч је о лажним вијестима уочи сутрашњих избора.

Ове медијске извјештаје демантовао је и министар одбране Израел Кац.

"Изричито тврдим да Израел није имао намјеру да покрене напад на Иран прије избора", написао је Кац на "Иксу".

Он је истакао да су неосновани и нетачни извјештаји о размирицама између политичких и војних лидера.

Кац је навео да ће Израел одговорити силом уколико буде нападнут.

Израелски "Канал 12" и други медији објавили су раније да су се Нетанјаху и начелник Генералштаба израелске војске генерал Ејал Замир сукобили због наредбе о спровођењу војне акције уочи сутрашњих избора, страхујући да би такав потез могао поново да покрене рат са Ираном, преноси Срна.

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел

Напад

Техеран

Иран

деманти

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