Нетанјаху и Кац негирали наводе о плану за ескалацију сукоба са Техераном

Аутор:АТВ редакција
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Канцеларија израелског премијера Бењамина Нетанјахуа демантовала је медијске извјештаје о планираној војној ескалацији са Ираном.
Како је наведено, ријеч је о лажним вијестима уочи сутрашњих избора.
Ове медијске извјештаје демантовао је и министар одбране Израел Кац.
"Изричито тврдим да Израел није имао намјеру да покрене напад на Иран прије избора", написао је Кац на "Иксу".
Он је истакао да су неосновани и нетачни извјештаји о размирицама између политичких и војних лидера.
Кац је навео да ће Израел одговорити силом уколико буде нападнут.
Израелски "Канал 12" и други медији објавили су раније да су се Нетанјаху и начелник Генералштаба израелске војске генерал Ејал Замир сукобили због наредбе о спровођењу војне акције уочи сутрашњих избора, страхујући да би такав потез могао поново да покрене рат са Ираном, преноси Срна.
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