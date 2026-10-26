Представљен нови хуманоидни робот са руком прецизном попут људске

Аутор:АТВ редакција
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Свијет роботике добио је новог моћног играча. Хуманоидни робот Шарпа Д01 конструисан је за извршавање сложених, практичних задатака у реалном свијету, а његово главно оружје је невјероватна прецизност.
Овај напредни систем спаја окретне Вејв руке и роботске шаке са специјалном тактилном „електронском кожом” која покрива читаво његово тело.
Обе руке имају седам степени слободе кретања и завршавају се зглобовима који су величине људских. Захваљујући томе робот може да дохвати и окреће предмете на потпуно исти начин као и људска бића.
Када се скине шасија, Д01 тежи око 40 килограма, али је свака његова рука пројектована да без проблема подиже терет од пет килограма током рада.
How fast can a robot react?
In the Catch the Stick Challenge, Sharpa D01 detects the falling stick, moves at high speed to intercept it, and uses precise control to secure the grasp.
The challenge brings several capabilities together at once:
- >10.5 m/s maximum end-effector speed
- 0.2 mm repeatability
- 1000 Hz communication frequency
Fast motion alone isn’t enough. The robot has to reach the right place, at the right time, and complete the grasp with precision.
See D01 live at #IROS2026.
📍 Booth 514
https://t.co/wXJ3gA1AmU
#IROS #Sharpa #Robotics #HumanoidRobotics #DexterousManipulation #DexterousHand #EmbodiedAI #RobotLearning #Teleoperation— Sharpa (@SharpaRobotics) September 29, 2026
Руке се крећу брзином већом од 37 километара на час, а у стању су да се врате у потпуно исту тачку са одступањем мањим од 0,2 милиметра, преноси Спутник.
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