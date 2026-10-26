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Представљен нови хуманоидни робот са руком прецизном попут људске

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26.10.2026 16:12

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Представљен нови хуманоидни робот са руком прецизном попут људске
Фото: Envato/Pasanheco

Свијет роботике добио је новог моћног играча. Хуманоидни робот Шарпа Д01 конструисан је за извршавање сложених, практичних задатака у реалном свијету, а његово главно оружје је невјероватна прецизност.

Овај напредни систем спаја окретне Вејв руке и роботске шаке са специјалном тактилном „електронском кожом” која покрива читаво његово тело.

Обе руке имају седам степени слободе кретања и завршавају се зглобовима који су величине људских. Захваљујући томе робот може да дохвати и окреће предмете на потпуно исти начин као и људска бића.

Када се скине шасија, Д01 тежи око 40 килограма, али је свака његова рука пројектована да без проблема подиже терет од пет килограма током рада.

Руке се крећу брзином већом од 37 километара на час, а у стању су да се врате у потпуно исту тачку са одступањем мањим од 0,2 милиметра, преноси Спутник.

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Тагови :

Робот

наука

Хуманоидни робот

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