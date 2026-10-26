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Радионица за медицинске сестре ради унапређења здравствене његе

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26.10.2026 17:00

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Зграда болнице Србија у Источном Сарајеву.
Фото: Facebook/Screenshot

У Болници "Србија" у Источном Сарајеву данас је одржана радионица за медицинске сестре и техничаре с циљем унапређења квалитета здравствене његе, ефикасности и међусобне координације у овој здравственој установи.

Радионица је била прилика за оснаживање улоге главних сестара и техничара као дијела управљачког тима болнице, али и за потврду да снага установе лежи у заједништву, преузимању одговорности и тимском духу, саопштено је из Болнице "Србија".

Истакнуто је да су ефикасна комуникација, размјена информација и међусобна подршка кључни за стабилност система и безбједност сваког пацијента, преноси Срна.

Радионицу о теми "Комуникација као алат лидерства у сестринству" водила је Борјана Петровић, помоћник директора за здравствену његу, док је презентацију о комуникацији у здравству одржао Горан Мотика, лабораторијски техничар.

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Тагови :

Источно Сарајево

болница

медицинске сестре

Болница Србија

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