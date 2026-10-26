Огласио се Стејт департмент о изборима у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Из америчког Стејт департмент поздравили су учешће грађана Србије на ванредним парламентарним изборима и истакли да се Сједињене Државе радују наставку и даљем унапређењу партнерства.
Портпарол Стејт департмента је навео да су упознати са прелиминарним резултатима, укључујући и признање изборног пораза бившег предсједника Александра Вучића, преноси Косово онлајн.
"Радујемо се наставку и даљем унапређењу нашег партнерства са новоизабраним члановима Народне скупштине Србије и грађанима Србије, надовезујући се на замах остварен током протекле године, између осталог и покретањем стратешког дијалога", истакао је портпарол Стејт департмента.
САД и Србија покренуле су средином јула стратешки дијалог како би продубиле сарадњу, преноси Срна.
Двије земље су тада потписале Меморандум о разумијевању о енергетској инфраструктури и регионалној енергетској безбједности.
Сусрет америчких и српских званичника отворио је 17. јула амерички државни секретар Марко Рубио.
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