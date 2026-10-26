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Огласио се Стејт департмент о изборима у Србији

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26.10.2026 17:57

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У Србији су завршени ванредни парламентарни избори, на којима су грађани бирали 250 посланика новог сазива Скупштине Србије. Бирачка мјеста била су отворена од 7.00 до 20.00 часова, а ко се затекне на бирачком мјесту или непосредно испред њега после тог времена биће му омогућено да гласа.
Фото: Tanjug/AP Photo/Oliver Bunić

Из америчког Стејт департмент поздравили су учешће грађана Србије на ванредним парламентарним изборима и истакли да се Сједињене Државе радују наставку и даљем унапређењу партнерства.

Портпарол Стејт департмента је навео да су упознати са прелиминарним резултатима, укључујући и признање изборног пораза бившег предсједника Александра Вучића, преноси Косово онлајн.

"Радујемо се наставку и даљем унапређењу нашег партнерства са новоизабраним члановима Народне скупштине Србије и грађанима Србије, надовезујући се на замах остварен током протекле године, између осталог и покретањем стратешког дијалога", истакао је портпарол Стејт департмента.

САД и Србија покренуле су средином јула стратешки дијалог како би продубиле сарадњу, преноси Срна.

Двије земље су тада потписале Меморандум о разумијевању о енергетској инфраструктури и регионалној енергетској безбједности.

Сусрет америчких и српских званичника отворио је 17. јула амерички државни секретар Марко Рубио.

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Тагови :

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Избори у Србији

Избори у Србији 2026

Стејт департмент

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