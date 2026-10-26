Убијена медицинска сестра која је лијечила обољеле од еболе

Аутор:АТВ редакција
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Група младића убила је медицинску сестру која је лијечила пацијенте обољеле од еболе на истоку Демократске Републике Конго, а други здравствени радници су под полицијском заштитом, саопштили су здравствени званичници.
Медицински сестра је радила у општој болници у граду Бафвасенде у провинцији Тшопо, гдје је покушавала да помогне становницима да схвате опасност и заштите се од еболе. Убиство се догодило у петак.
"Шокирани смо тиме што се становништво окренуло против ове медицинске сестре. Немогуће је повјеровати да је замијењена за странца", изјавио је Ројтерсу локални званичник.
Он је навео да је њен колега преживио напад и да се опоравља у болници.
Остали здравствени радници склонили у општу болницу, налазе се под полицијском заштитом и превише су уплашени да иду кућама. У том подручју накратко је распоређена и војска.
Тшопо је међу осам провинција у Конгу које се боре против епидемије еболе. До сада су у овој земљи потврђена 9.964 случаја заразе, а стопа смртности је 48,6 одсто од када је епидемија проглашена у мају, преноси Срна.
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