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Убијена медицинска сестра која је лијечила обољеле од еболе

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26.10.2026 18:18

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Здравствени радник узима узорак крви од пацијента прије него што му да дозу вакцине „Тумаини“ против вируса еболе, у провинцији Итури, у Конгу, у петак, 23. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Група младића убила је медицинску сестру која је лијечила пацијенте обољеле од еболе на истоку Демократске Републике Конго, а други здравствени радници су под полицијском заштитом, саопштили су здравствени званичници.

Медицински сестра је радила у општој болници у граду Бафвасенде у провинцији Тшопо, гдје је покушавала да помогне становницима да схвате опасност и заштите се од еболе. Убиство се догодило у петак.

"Шокирани смо тиме што се становништво окренуло против ове медицинске сестре. Немогуће је повјеровати да је замијењена за странца", изјавио је Ројтерсу локални званичник.

Он је навео да је њен колега преживио напад и да се опоравља у болници.

Остали здравствени радници склонили у општу болницу, налазе се под полицијском заштитом и превише су уплашени да иду кућама. У том подручју накратко је распоређена и војска.

Тшопо је међу осам провинција у Конгу које се боре против епидемије еболе. До сада су у овој земљи потврђена 9.964 случаја заразе, а стопа смртности је 48,6 одсто од када је епидемија проглашена у мају, преноси Срна.

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Тагови :

Убиство

медицински радници

Ебола вирус

ебола

ДР Конго

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