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Мађарска, Чешка и Словачка траже изузеће од плаћања подршке Кијеву

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26.10.2026 18:02

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Мађарска, Чешка и Словачка траже изузеће од плаћања подршке Кијеву
Фото: Tanjug / AP / Evgeniy Maloletka

Мађарска, Чешка и Словачка не желе да преузму финансијске обавезе у оквиру новог кредита Украјини, пише њемачки лист "Велт".

Ове земље захтијевају да буду изузете од учешћа у финансирању новог кредита ЕУ за Кијев, а истовремено инсистирају на значајном финансирању сопствених земаља из европског буџета, наводи се у тексту.

Ови ставови изазвали су оштре критике међу њемачким дипломатама. Један од саговорника "Велта" довео је у питање спремност њемачких пореских обвезника да повећају регионалне субвенције земљама које одбијају да се придруже супротстављању заједничкој безбједносној пријетњи.

ЕУ планира да Украјини сљедеће године обезбиједи додатних 70 милијарди евра. Око 25 милијарди евра могли би да осигурају партнери, укључујући Канаду и Јапан, а Европљани зајам до 45 милијарди евра.

Мађарска, Чешка и Словачка траже исто изузеће које су добиле за претходно договорени зајам од 90 милијарди евра. Нови зајам би могао да буде отплаћен замрзнутом руском државном имовином, али овај извор отплате још није потврђен.

Бугарска се такође изјаснила против учешћа у новој финансијској помоћи. Овај спор већ компликује преговоре о буџету ЕУ, пише "Велт", преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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